Registrava gli incontri di due colleghi e amanti a Palazzo Chigi per ricattarli: condannato L’uomo è stato condannato a 1 anno e 3 mesi. Il giudice ha rifiutato di riconoscere le attenuanti in quanto avrebbe eseguito delle registrazioni di nascosto in “una sede istituzionale di primaria importanza”.

A cura di Redazione Roma

L'ex centralinista di Palazzo Chigi che registrava gli incontri tra due colleghi diventati amanti, con lo scopo di ricattarli, è stato condannato a un anno e tre mesi per il reato di violenza privata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – che nelle pagine della cronaca di Roma del giornale oggi in edicola ricostruisce la vicenda – il 53enne non si è visto riconoscere le attenuanti dalla giudice Maria Giovanna Brunetti, visto che la registrazione all'insaputa dei due amanti è avvenuta all'interno di "una sede istituzionale di primaria importanza".

I fatti sono avvenuti a cavallo tra il dicembre 2016 e il gennaio del 2017, quando il 53enne che oggi è stato condannato registra l'incontro amoroso e l'inizio del vero e proprio ricatto. Obiettivo dell'uomo è costringere i due a trasferirsi di sede per avere dei vantaggi sul posto di lavoro, un obiettivo parzialmente raggiunto sul momento visto che una delle due persone coinvolte chiede di essere trasferito ad altra sede per evitare che il coniuge venga a sapere della relazione clandestina.

Un ricatto però che l'ex centralinista pagherà caro. I due colleghi decidono di denunciarlo e così prima perde il lavoro e poi affronta il processo terminato con una condanna. L'inchiesta viene presa molto sul serio – d'altronde qualcuno ha registrato con un apparecchio nascosto – all'interno di una sede istituzionale l'uomo viene individuato perché, perquisiti tutti i centralinisti, viene rinvenuta nella sua abitiazione un file La difesa lungo il procedimento ha sostenuto che l'uomo avrebbe agito in buona fede, convinto dell'incompatibilità tra il comportamento dei due e i compiti lavorativo che avrebbero dovuto svolgere.