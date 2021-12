Regalo di Natale stupefacente: la droga nascosta in un pacchetto Un regalo di Natale ‘stupefacente’ era quello creato da un 38enne arrestato per spaccio. Dentro a un pacchetto nascondeva 35 grammi di shaboo.

A cura di Alessia Rabbai

Nascondeva la droga all'interno di un pacchetto regalo. Trentacinque grammi di shaboo destinati ad essere venduti ai clienti romani. A finire in manette è un trentottenne originario delle Filippine, che i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato con l'accusa del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le informazioni apprese i militari hanno notato l'uomo, una persona già conosciuta dalle forze dell'ordine, che si aggirava a piedi in via delle Quattro Fontane a Roma con un pacchetto in mano. A destare i loro sospetti è stato il suo atteggiamento, che è parso visibilmente agitato. Così hanno deciso di fermarlo e sottoporlo ad un controllo. Verifiche che inizialmente non avevano condotto a nulla di illecito, ma i militari hanno continuato a controllarlo, dato che il suo stato di nervosismo aumentava e volevano capire il motivo per il quale non riusciva a tranquillizzarsi.

Nel pacchetto regalo c'era la shaboo

I carabinieri hanno controllato anche pacchetto regalo che il trentottenne portava con sé. Un dono decisamente ‘stupefacente': all'interno della busta con le decorazioni natalizie, invece che un oggetto erano nascosti 35 grammi di shaboo. La sostanza stupefacente a seguito del rinvenimento è stata sequestrata. L'uomo inoltre aveva con sé 90 euro, una somma di denaro che i militari hanno ritenuto proveniente dall'attività di spaccio e hanno posto anch'essa sotto sequestro. Il trentottenne raggiunto alla misura cautelare, attualmente si trova ristretto ai domiciliari all'interno della sua abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e in attesa della celebrazione del rito direttissimo.