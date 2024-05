Record assoluto di passeggeri all’Aeroporto di Fiumicino: 157.870 in un solo giorno

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Il 17 maggio scorso ben 157.870 passeggeri sono atterrati o sono partiti dall'Aeroporto romano di Fiumicino. Un record assoluto per il principale scalo della Capitale. In totale sono stati 978 i voli in arrivo o in partenza e hanno coinvolto centinaia di mete in tutto il mondo.

"Un momento di immensa soddisfazione per Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, che gestisce sia lo scalo Leonardo Da Vinci sia il Pastine di Ciampino, che ha celebrato il grande primato raggiunto con un post sui propri canali social per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno con il proprio lavoro a rendere quello di Fiumicino il miglior aeroporto d'Europa con oltre 40 milioni di passeggeri annui, senza arrendersi mai, neppure nei momenti difficili che pure sono stati attraversati", si legge in una nota di Aeroporti di Roma pubblicata sui profili social dello scalo di Fiumicino.

Questo importante risultato, si legge ancora sulla nota, "insieme ai riconoscimenti internazionali che confermano Fiumicino come il migliore scalo europeo per qualita' del servizio, si inserisce nell'ampia progettualita' di AdR che ha l'obiettivo di delineare l'aeroporto del futuro, accompagnando i viaggiatori durante tutta l'esperienza di volo, fornendo loro, prima, dopo e durante, ogni giorno, i servizi piu' innovativi, condividendo dedizione e impegno per l'eccellenza. Consapevoli che il meglio deve ancora venire".

Sempre nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo servizio per i passeggeri di Ita Airways in partenza dal Leonardo da Vinci di Fiumicino. In pratica i viaggiatori potranno effettuare il check-in per imbarcare il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini. È il nuovo servizio di check-in off-airport di Aeroporti di Roma, che consente per l'appunto ai passeggeri ITA Airways "di poter effettuare gratuitamente in centro città le operazioni di check-in, inclusa l’accettazione del bagaglio da stiva, il giorno stesso della loro partenza, e poter comodamente proseguire la loro visita nella Capitale prima del volo". Questo servizio deve essere utilizzato almeno tre ore e mezza prima dell'orario di partenza del volo ed è disponibile dalle ore 8 alle 16.