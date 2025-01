Rapinata al bancomat di Cerveteri: minirenni seguono il ladro, riprendono i soldi e lo fanno arrestare

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno inseguito un ladro, che aveva appena rapinato una donna al bancomat, recuperando parte dei soldi e lo hanno fatto arrestare. L'episodio è successo a Cerveteri, in provincia di Roma lunedì scorso 27 gennaio. Protagonisti sono due minorenni, un ragazzo e una ragazza, che sono intervenuti per aiutare una residente, vittima del malvivente.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto erano circa le ore 18.30, i due giovani stavano camminando in strada, quando un uomo di quarantacinque anni ha attirato la loro attezione. Si è avvicinato ad una donna, una ex vigilessa del posto, che stava prelevando del denaro dallo sportello del bancomat, e ha inziato a parlarle con una scusa. Poi l'ha derubata, strappandole il denaro dalle mani ed è scappata. I ragazzi hanno asisstito alla scena e, spontaneamente hanno inseguito il ladro, chiamando nel frattempo il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando quanto appena accaduto e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Il malvivente, sentendosi seguito, ha minacciato i due giovani con un taglierino, cercando di spaventarli e farli allontanare da lui. Ma loro sono riusciti a riprendere parte del denaro rubato, strappandoglielo dalle mani. I carabinieri della stazione di Cerveteri, arrivati pochi minuti dopo la telefonata, lo hanno bloccato in piazza Le Roselle per rapina aggravata dall'utilizzo dell'arma. Ora si trova nel carcere di Civitavecchia e dovrà rispondere davanti all'Autorità giudiziaria delle accuse a suo carico. La donna ringraziato i due ragazzi e ha chiamato i loro genitori, per congratularsi del gesto di solidarietà fatto dai figli.