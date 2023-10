Rapinano un anziano con la “tecnica dell’abbraccio”: dicono di conoscerlo e gli rubano l’orologio I due ladri, un uomo e una donna, erano a bordo di un’auto intestata a un prestanome con a carico altre 150 veicoli, spesso utilizzati per compiere furti e rapine. La coppia è in carcere, accertamenti in corso sul proprietario del veicolo. È successo a Cisterna di Latina.

A cura di Simone Matteis

Una coppia di 34enni è stata arrestata a Cisterna di Latina con l'accusa di aver rapinato un anziano in provincia di Treviso con la "tecnica dell'abbraccio", sottraendogli l'orologio. I due sono stati fermati a bordo di un'auto intestata a un prestanome con a carico altre 150 vetture: la coppia è stata arrestata e adesso si trova in carcere, accertamenti ancora in corso, invece, sull'intestatario del veicolo.

La coppia fermata a bordo dell'auto di un prestanome

Sabato 14 ottobre la polizia locale di Cisterna di Latina ha fermato due persone di nazionalità rumena, un uomo e una donna, entrambi di 34 anni, a bordo di un'auto intestata a un cittadino straniero residente a Milano. Un amico della coppia, secondo quanto riferito durante i controlli, ma a far insospettire gli agenti della locale è stato il fatto che il proprietario del mezzo risultasse nient'altro che un prestanome con intestate a suo carico altre 150 automobili, molte delle quali impiegate per portare a termine furti e rapine.

A settembre la rapina a un anziano in provincia di Treviso

Un fornitore di macchine per ladri professionisti, in pratica. A seguito di ulteriori accertamenti, da un incrocio di dati è emerso che lo scorso mese di settembre nei confronti dei 34enni era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale di Treviso per la rapina ai danni di un uomo di 65 anni nel comune di Spresiano, nella provincia veneta.

L'anziano era stato derubato del suo orologio di valore per mezzo della cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" dalla coppia di malviventi, che adesso si trova in carcere: l'uomo è stato condotto presso il carcere di Latina, la donna invece è stata collocata nell'istituto penitenziario femminile di Rebibbia, a Roma. Al momento sono ancora in corso accertamenti sul proprietario dell'auto, con l’attivazione di tutte le procedure necessarie per procedere alla radiazione dei veicoli intestati al prestanome.

Che cos'è la "tecnica dell'abbraccio"

Già nel giugno 2022 su Fanpage.it vi avevamo spiegato in cosa consistesse la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio", utilizzata anche dai due rapinatori fermati a Cisterna di Latina per derubare un anziano del suo prezioso orologio. Rapine di questo tipo spesso vengono portate a compimento a discapito di persone anziane: il malcapitato viene abbracciato con una scusa, spesso lo scambio di persona, quindi i ladri agiscono con estrema scaltrezza nel tentativo di rubare orologi, portafogli, cellulari o altri oggetti di valore. L'assenza di violenza e la rapidità dei gesti non consente alle vittime di rendersi immediatamente conto di star subendo una rapina, ritardando così le eventuali denunce e rendendo spesso molto complicato risalire ai responsabili.