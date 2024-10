Rapina shock in casa a Roma: immobilizza la madre e violenta la figlia disabile

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Rapina shock in casa a Roma. Un ladro riesce ad entrare all'interno di un appartamento, zona Regina Margherita, immobilizza la padrona di casa e comincia a frugare nelle stanze alla ricerca di gioielli e contanti. La figlia della donna, una ragazza di 20 anni con disabilità, interviene in soccorso della mamma, ma il ladro la trascina in salotto e la costringe a sdraiarsi sul divano, dove abusa di lei.

I vicini di casa hanno chiamato le forze dell'ordine

Per fortuna, riporta Il Messaggero, le grida delle due donne hanno insospettito i vicini di casa, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. E i poliziotti del commissariato di Porta Pia e Salario sono arrivati subito sul posto, riuscendo a identificare e a bloccare il rapinatore, un uomo di origine africana. Gli investigatori stanno compiendo accertamenti in queste ore per verificare se altre rapine siano state commesse dallo stesso uomo in quella zona della Capitale. Per ora non risultano riscontri in tal senso.

La figlia 20enne della proprietaria portata in ospedale per accertamenti

Stando a quanto raccontato dalle due donne, visibilmente scosse e ancora sotto shock, l'uomo ha tentato di entrare suonando ripetutamente il campanello e bussando alla porta. Infastidita per la situazione, la padrona di casa ha aperto per verificare e l'uomo è riuscito a entrare all'interno dell'abitazione. La 20enne è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale per accertamenti.