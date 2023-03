Rapina in un supermercato al Tuscolano: minaccia con un coltello dipendente e scappa con l’incasso I poliziotti sono sulle tracce del rapinatore, che giovedì pomeriggio ha minacciato con un coltello la commessa di un supermercato al Tuscolano, portando via centinaia di euro.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo armato di coltello ha fatto una rapina all'interno di un supermercato in zona Tuscolana a Roma. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì scorso 16 marzo in un esercizio commerciale di via Claudio Asello. Il bottino che è riuscito a portare via è di centinaia di euro. Ora gli agenti della Polizia di Stato lo stanno cercando. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15 quando l'uomo, di cui al momento non è nota l'identità, è entrato nel supermercato con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica e un cappello in testa e impugnando un coltello. Dirigendosi verso la cassa, ha minacciato la dipendente con l'arma bianca, costringendola a consegnargli l'incasso.

Al vaglio le immagini delle telecamere, ascoltati alcuni testimoni

La scena è accaduta davanti agli occhi di altri dipendenti e dei clienti che in quel momento stavano facendo la spesa nel punto vendita. Una volta ottenuto quello che cercava si è dato alla fuga scappando a piedi e facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce. L'ipotesi è che ad aspettarlo all'esterno del supermercato ci fosse un complice in auto o in motorino con il motore acceso, pronto a farlo salire a bordo e ad allontanarsi dal luogo del colpo. Arrivata la segnalazione della rapina in Commissariato, sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno ascoltato il racconto dei presenti e acquisito le immagini riprese dalle telecamere. I filmati infatti potrebbero aver immortalato il rapinatore in fuga. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità del responsabile.