Rapina in tabaccheria: banditi colpiscono il titolare e scappano sparando È accaduto questa mattina in via Indro Montanelli nel quartiere Torresina. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve, rabbia tra i cittadini spaventati per quei colpi di pistola esplosi in mezzo alla strada in pieno giorno. Ora è caccia ai rapinatori.

A cura di Redazione Roma

Foto di Carmen Baffi per Fanpage.it

Momenti di paura questa mattina in via Indro Montanelli nel quartiere Torresina, alla periferia Nord-Ovest della capitale. Erano circa le 8.30 quando due malviventi hanno aspettato che il titolare di una tabaccheria uscisse dal negozio per trasportare l'incasso settimanale, e lo hanno minacciato armi in pugno. I rapinatori lo hanno colpito alla testa, e poi si sono dati alla fuga esplodendo tre colpi di pistola in aria mentre si allontanavano a bordo di uno scooter entrambi senza casco.

I due si sono riusciti a dileguare, senza essere fermati dalle pattuglie della polizia che sono accorse sul luogo a sirene spiegate. Ora le forze dell'ordine sono sulle loro tracce. La strada è stata chiusa e transennata con il nastro bianco e rosso per i rilievi del caso: sull'asfalto sono stati raccolti tre bossoli.

Secondo quanto ricostruito finora i rapinatori sono andati a colpo sicuro: erano a conoscenza che l'esercente ogni venerdì si reca a versare l'incasso della tabaccheria e lo hanno aspettato fermandolo proprio mentre si dirigeva all'automobile parcheggiava, dove lo aspettava la compagna. "Non è la prima volta che la tabaccheria viene rapinata, sicuramente è qualcuno del quartiere che sapeva cosa fare e quando farlo", racconta un residente della zona a Fanpage.it.

Allo scoppio degli spari tanti cittadini allarmati si sono affacciati alle finestre, temendo il peggio. Constatato che per fortuna nessuno si è fatto male rimane la rabbia per quei proiettili esplosi in pieno giorno, a voler rimarcare la capacità di agire impuniti e magari farsi riconoscere dagli abitanti del luogo, da parte dei banditi.