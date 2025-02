Rapina all’ufficio postale di Rieti: uomo travisato scappa con poche centinaia di euro

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Rapina alle poste di Rieti, in viale Matteucci. Poco dopo le nove di questa mattina, un uomo a volto coperto ha fatto irruzione nell'ufficio postale, portando via poche centinaia di euro. Due persone sono state soccorse dal personale del 118 in stato di shock: a causa dello spavento hanno accusato un malore, e sono state portate via in ambulanza per accertamenti. L'uomo che ha rapinato la banca è poi fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. Dalle prime informazioni sembra che fosse da solo e senza nessun complice ad aspettarlo all'esterno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Rieti e gli agenti della polizia del capoluogo laziale. Le indagini sono partite immediatamente, con le forze dell'ordine che hanno visionato le telecamere di sorveglianza della banca e quelle presenti in strada. L'uomo è entrato dalla porta principale come fosse un normale cliente. Ha poi approfittato della momentanea apertura della porta dove i dipendenti posano i pacchi per infilarsi dentro il reparto sportelli e minacciare i presenti. Ha arraffato alcune centinaia di euro lì presenti e poi è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce.

L'ufficio postale è stato chiuso al pubblico per precauzione, e per consentire ai carabinieri di condurre le indagini. Del rapinatore non c'è ancora traccia, ma non è escluso che possa essere identificato già nelle prossime ore. Gli accertamenti sono ancora in corso e continueranno a svolgersi anche nei prossimi giorni. Oltre alle due persone che sono state colte da malore e sono state quindi soccorse con l'ambulanza, nessuno è rimasto fortunatamente ferito.