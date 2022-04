Rapina al Blu Bar di Anzio, preso in ostaggio il proprietario: lo salva un poliziotto fuori servizio Tenta la rapina al Blu Bar di Anzio e prende in ostaggio il proprietario: un poliziotto fuori servizio, però, lo ha bloccato fino all’arrivo dei suoi colleghi del commissariato.

A cura di Beatrice Tominic

A passo sicuro ha tentato di rapinare il Blu Bar, un locale sulla via Ardeatina, tra il Lido di Cincinnato e Tor Caldara, nella località marittima di Anzio, quando è stato bloccato da un poliziotto fuori servizio che lo ha poi consegnato ai suoi colleghi del commissariato di polizia. Questo è quanto accaduto qualche sera fa quando un ladro, un 3oenne di Frosinone pregiudicato, ha approfittato della disabilità del proprietario 28enne del bar, costretto in sedia a rotelle, per rapinare il locale, come si legge in un articolo de il Messaggero.

Il tentato furto

Il 30enne fatto irruzione nel bar coprendosi il capo con il cappuccio della felpa e con il volto coperto dalla mascherina, agitando quella che, soltanto in seguito, si è rivelata essere una pistola giocattolo. Ha minacciato il titolare e gli ha chiesto il denaro della cassa.

Nel frattempo, la fidanzata del titolare è riuscita ad uscire dal bar e a lanciare l'allarme: all'esterno del locale si trovava, fuori servizio, il sostituto commissario, cliente abituale, che è immediatamente intervenuto. É entrato nel locale ed è riuscito a bloccare il rapinatore che, immobilizzato dal poliziotto, non ha potuto far altro che attendere l'arrivo degli altri agenti che lo hanno arrestato con l'accusa di rapina aggravata.

"Mi ha chiesto di mettere i soldi della cassa dentro una busta che ha messo sul banco – ha dichiarato il proprietario del bar, Simone Avarello a il Messaggero – A quel punto ho preso tempo, consegnando al rapinatore alcuni pezzi da cinque euro, ma uno per volta; in qualche modo si è distratto e la mia ragazza ha avuto la possibilità di uscire dal bar ed avvertire l'amico poliziotto che era all'esterno." Il sostituto commissario, invece, ha spiegato: "Attraverso la porta a vetri ho cercato di capire come stessero le cose. Non ho perso tempo decidendo di intervenire con rapidamente, affrontando alle spalle il rapinatore che non ha avuto il tempo di abbozzare una reazione."

Le indagini sul rapinatore

Come, infine, hanno rivelato le indagini sul rapinatore, il 3oenne avrebbe rapinato anche il McDonald's in via Ugo La Malfa a Nettuno lo scorso 21 aprile. Oltre a lui, però, è stata denunciata anche la compagna, una donna di Nettuno che da alcuni giorni lo ospitava a casa sua.