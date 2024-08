video suggerito

Ramo di un albero cade in via Collatina e danneggia tre veicoli Traffico su via Collatina stamattina per la caduta di un ramo. La pianta precipitando ha danneggiato tre veicoli. Non ci sono feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'albero caduto in via Collatina

Un ramo di un albero è precipitato al suolo in via Collatina a Roma all'altezza di via Cherso. La pianta cadendo ha urtato diversi veicoli, che sono stati dannaggiati sotto al suo peso. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sono morti né feriti. Le vetture infatti erano in sosta e al loro interno non c'era nessuno. Il crollo c'è stato nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, intorno alle ore 10.10, nel quadrante Est della Capitale.

Il ramo ha danneggiato tre veicoli

Secondo le informazioni apprese l'albero è precipitato su due auto, una Toyota Aigo e un Fiat Doblo Honda e su uno scooter Sh 150, che si trovavano parcheggiate all'altezza del civico 194. Finendo su una di queste ha completamente distrutto il parabrezza, mandandolo in frantumi e provocando altri danni. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena, fortunatamente senza rimanere travolti.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e la polizia locale di Roma Capitale, con il V Gruppo Prenestino, che hanno svolto gli accertamenti di rito.

Traffico su via Collatina

Inevitabili i disagi alla circolazione: la pianta infatti cadendo si è adagiata su parte della carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. I vigili urbani si sono dunque occupati di gestire la viabilità nel quadrante, nell'attesa che il ramo venisse rimosso e la strada liberata. La circolazione è tornata poi alla normalità nel giro di poco tempo.