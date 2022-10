Ragazzo picchiato dal branco in un bar, gli urlavano: “Brutta femminiella, non hai capito chi siamo” “Brutta femminella, ti ammazzo. Non hai capito chi siamo noi. Siamo gente pericolosa di Fondi”, gli hanno urlato. Un ragazzo è stato offeso e picchiato mentre faceva colazione in un bar di Terracina, provincia di Latina.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Picchiato a sangue e offeso dal branco mentre faceva colazione in un bar di Terracina, provincia di Latina. "Brutta femminella, ti ammazzo. Non hai capito chi siamo noi. Siamo gente pericolosa di Fondi", sono alcune frasi che quattro ragazzi gli hanno gridato. Un'aggressione omofoba avvenuta in pieno giorno e in locale del centro della cittadina pontina. Insulti, minacce, poi calci e pugni e infine un colpo inflitto alla testa con un posacenere.

Tre ragazzi arrestati con l'accusa di lesioni aggravate in concorso

Tre dei responsabili, Massimiliano D.C., Michele C., Salvatore D.M, sono già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona e sono stati arrestati. Il quarto, un 25enne incensurato, è stato sottoposto all'obbligo di firma per quattro volte alla settimana. Dovranno rispondere delle accuse di lesioni in concorso con l'aggravante prevista per i casi di discriminazione etnica, razziale e religiosa. Non c'è l'aggravante relativa all'orientamento sessuale, che il ddl Zan, non approvato dal Parlamento, mirava proprio ad introdurre.

I responsabili inchiodati dalle telecamere di sicurezza del locale

La vittima è invece un 30enne di Terracina. Un cliente del locale ha tentato di intervenire e in seguito ha accompagnato il ragazzo ferito al pronto soccorso. All'arrivo delle forze dell'ordine, i quattro aggressori non c'erano più, ma per fortuna le telecamere di sicurezza installate all'interno del bar hanno ripreso tutta la scena e hanno consentito agli investigatori di identificare con facilità i quattro responsabili. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Terracina, con unità cinofile del Nucleo di Roma-Santa Maria di Galeria e con l'ausilio di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare.