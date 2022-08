Ragazzo pestato in centro a Roma per rubargli il Rolex: nessuno interviene per aiutarlo Il ragazzo è stato picchiato da tre uomini mentre si trovava con un’amica. Nessuno tra chi ha assistito alla scena è intervenuto per aiutarlo.

Un ragazzo è stato aggredito a Roma, in pieno centro storico, da un gruppo di rapinatori che volevano strappargli il Rolex. L'episodio è avvenuto domenica sera in via del Corso: ad assistere alla scena diverse persone, che però – secondo il racconto del giovane – non sono intervenute.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ragazzo era andato a cena con un'amica al centro: volevano festeggiare insieme i rispettivi compleanni e passare una serata piacevole. Non pensavano che, di lì a qualche minuto, sarebbero stati aggrediti in modo brutale da un gruppo di persone che aveva già puntato l'orologio.

Mentre i due erano in via della Croce sono stati prima avvicinati da un uomo, che ha colpito improvvisamente il ragazzo con un calcio alla schiena. Quest'ultimo è caduto a terra, e mentre cercava di rialzarsi è stato preso a calci e pugni da altre due uomini, arrivati a dare manforte al complice. L'amica che si trovava con cui ha cominciato a urlare per attirare l'attenzione di altri passanti, che hanno però assistito alla scena senza intervenire. Nessuno ha aiutato il ragazzo, che cercava di resistere a terra mentre i tre uomini continuavano a picchiarlo.

La rapina non è andata a buon fine per i tre. La resistenza del ragazzo, che non ha voluto cedere l'orologio nonostante le botte, li ha fatti desistere. Evidentemente sapevano che le urla avrebbero attirato prima o poi le forze dell'ordine, e hanno deciso di scappare.

Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale al Santo Spirito. Ha riportato varie tumefazioni e due costole rotte, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul caso indaga la polizia: al momento i tre rapinatori non sono stati ancora rintracciati.