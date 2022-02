Ragazzo minacciato con un coltello e aggredito all’uscita della Metro B: rapina shock a Roma Fortunatamente il ragazzo, un 23enne romano, è riuscito a divincolarsi dalla presa del rapinatore e a scappare attirando l’attenzione di una pattuglia di carabinieri.

A cura di Enrico Tata

Aggredito all'uscita della metropolitana di Roma. Prima un pugno al volto, poi la minaccia con un coltello e il tentativo di strappargli la borsa che portava a tracolla. Fortunatamente il ragazzo, un 23enne romano, è riuscito a divincolarsi dalla presa del rapinatore e a scappare attirando l'attenzione di una pattuglia di carabinieri. I militari della stazione di Santa Maria del Soccorso hanno arrestato un 38enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti. Dovrà rispondere dell'accusa di tentata rapina e di resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata del 18 febbraio alla stazione della metro B Santa Maria del Soccorso, al Tiburtino III, zona est di Roma.

Quando i carabinieri hanno tentato di bloccare il rapinatore, hanno dovuto utilizzare uno spray urticante che avevano in dotazione per far calmare il 38enne. Il 23enne vittima della tentata rapina è stato medicato sul posto dal personale del 118 intervenuto. Per lui, solo qualche lieve contusione. L'arrestato è stato invece trovato in possesso di due coltelli, è stato accompagnato in caserma e poi condotto a piazzale Clodio. Il suo arresto è stato convalidato e le autorità giudiziarie hanno disposto per lui il carcere in attesa del giudizio.

Sempre a Roma i carabinieri della compagnia di Roma Trionfale e Ponte Milvio hanno arrestato due persone, due 45enni rumeni, senza fissa dimora e con precedenti, per rapina. Gli arrestati sono stati portati dai militari nel carcere romano di Rebibbia. Sono state inoltre segnalate alla procura cinque persone: un uomo è stato trovato in possesso di un coltello e altri quattro avevano con loro alcune dosi di droga.