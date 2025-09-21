roma
Ragazzo di 21 anni fa retromarcia e investe un’anziana: morta l’80enne Anna Orsini

Anna Orsini, originaria del nord Italia ma residente da tempo a Vetralla, era rimasta incastrata sotto la vettura guidata dal ragazzo, ora indagato per omicidio stradale.
A cura di Natascia Grbic
Immagine di repertorio
Tragedia nella tarda mattinata di sabato a Vetralla, in provincia di Viterbo: una donna di ottant'anni residente del luogo, Anna Orsini, è stata investita e uccisa dall'auto guidata da un giovane di vent'anni in largo Francesco Baracca. La donna era ancora viva quando è stata soccorsa, ma è morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Troppo gravi le lesioni riportate dall'anziana, che nel cadere in terra è poi rimasta incastrata sotto la vettura.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto l'anziana da sotto la macchina. I soccorritori del 118 hanno capito immediatamente che le sue condizioni erano molto critiche, e ne hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per salvarle la vita, non c'è stato nulla da fare, ed è deceduta poco dopo, senza mai riprendere conoscenza.

Il 21enne alla guida dell'auto, come da prassi, è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Il giovane ha colpito l'anziana mentre stava facendo retromarcia: ai carabinieri ha detto di non averla vista passare e di non essersi accorto della sua presenza fino a che non ha sentito il colpo. Sceso dall'auto, è stato colto da disperazione per la scena che gli si è parata davanti. Come sempre in questi casi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, in modo da fare luce sul sinistro e appura come sia potuto accadere un incidente del genere. La salma della donna sarà presto restituita ai familiari per il funerale.

Incidenti stradali
roma
