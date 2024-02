Ragazzo di 21 anni accoltellato, ridotto in fin di vita e abbandonato in un’auto: arrestati 2 uomini I poliziotti del commissariato Casilino hanno arrestato due uomini. Sarebbero stati proprio loro, forse per un debito di droga, a picchiare, prendere a bottigliate e accoltellare un 21enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Hanno quasi ammazzato un ragazzo di 21 anni, accoltellato varie volte e ridotto in fin di vita: a quasi due mesi da questo fatto di sangue, due uomini sono stati arrestati a Roma con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta del 57enne Massimo Langella e del 51enne Francesco Arrabito, adesso in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Secondo chi indaga sarebbero stati proprio loro, forse per un debito di droga, a picchiare, prendere a bottigliate e accoltellare il 21enne, abbandonato poi all'interno di una macchina alla periferia della capitale.

Il giovane è svenuto poi sul volante dell'auto: con il volto ha colpito il clacson della vettura, richiamando alcuni passanti che sono riusciti a dare l'allarme. I soccorritori sono riusciti a salvargli la vita, cosa niente affatto scontata dato che era ridotto in pessime condizioni. Non è morto solo perché al coltello usato per l'aggressione si è rotta la lama.

L'aggressione è avvenuta la sera di domenica 7 gennaio in via Lecce nei Marsi. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due uomini avrebbero attirato la vittima nel loro appartamento. Qui il ragazzo sarebbe stato selvaggiamente picchiato, accoltellato e lasciato poi in pessime condizioni in macchina. Se non lo avessero soccorso sarebbe morto dissanguato.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato Casilino. Il movente non è ancora chiaro, la vittima è stata molto reticente nel collaborare con i poliziotti. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli aggressori sarebbero fiancheggiatori di una famiglia Sinti, con cui il 21enne aveva avuto dissidi, forse per debiti di droga.