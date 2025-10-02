Ragazzo di 17 anni muore in un tragico incidente a Roma: era bici quando un’auto lo ha travolto

Terribile incidente nella notte a Roma dove un 17enne è stato investito da un’auto. In condizioni gravissime è stato trasferito in ospedale, dove è morto qualche ora dopo.

Immagine di repertorio

Drammatico schianto stanotte nella capitale, a corso Francia in direzione del centro città. Un giovane, un ragazzo di 17 anni, si trovava in sella alla sua bicicletta quando un'automobile lo ha travolto. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi. Il giovanissimo è stato trasferito in condizioni gravi in ospedale. Una volta arrivato al pronto soccorso, però, la situazione è peggiorata improvvisamente. E a un'ora dal suo arrivo nel nosocomio ha perso la vita.

Incidente in bici a Roma: muore un 17enne

I fatti risalgono a questa notte, fra la giornata di mercoledì primo e quella di giovedì 2 ottobre. La bicicletta su cui si trovava il ragazzo stava viaggiando su Corso Francia, in direzione del centro città. Si trovava all'altezza del civico 115 A quando si è verificato il violento impatto fra i due mezzi.

Sul luogo dello schianto sono subito arrivati gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno subito iniziato i rilievi del caso. Le indagini sono state aperte immediatamente: aspetta ai caschi bianchi ricostruire con precisione cosa sia accaduto e cosa abbia portato al tragico incidente.

Chi sono i due ragazzi coinvolti nello schianto

A restare coinvolti nel tragico schianto sono stati due giovanissimi. In sella alla bicicletta viaggiava un diciassettenne che, dopo l'impatto, è stato immediatamente trasportato al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Una volta arrivato è stato sottoposto alle prime cure. Poi ha perso la vita, dopo ore di agonia.

Al volante dell'automobile, una WW Golf, invece, c'era un ragazzo di 20 anni trasportato all'ospedale Sant'Andrea dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. I risultati sono arrivati nella notte e sono risultati essere negati sia per il test relativo all'uso di droghe che per l'alcol. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dello schianto: spetta a loro ricostruire cosa possa essere accaduto.