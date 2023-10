Ragazzino si lancia dal balcone del quinto piano e muore: aveva solo 12 anni Un ragazzino di 12 anni si è lanciato dal quinto piano di casa sua, nella zona di Centocelle a Roma: è morto un paio di ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre 2023, nell'area del quartiere di Centocelle, nel quadrante est della capitale. Un ragazzino di 12 anni è precipitato dal terrazzo dell'abitazione in cui viveva, al quinto piano del palazzo. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina che si trovano ancora sul luogo della tragedia per eseguire tutti i rilievi tecnico scientifici necessari.

"Un ragazzino si è lanciato dal palazzo – hanno spiegato i passanti a Fanpage.it – Ero in macchina e non sono riuscita a fermarmi: ho visto solo una pozza di sangue".

L'arrivo dei soccorsi

Oltre ai carabinieri, hanno raggiunto il luogo della segnalazione anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura il dodicenne e lo hanno trasportato nel vicino policlinico Casilino.

Le condizioni in cui si trovava il ragazzino erano davvero molto critiche, le ferite riportate sono subito state contrassegnate con un codice rosso. Le gravissime lesioni si sono poi rivelate fatali: il dodicenne è morto un paio di ore dopo, verso le 20, mentre si trovava ancora nella struttura sanitaria. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ragioni del gesto, ma le ipotesi sono ancora da accertare.

"Mezz'ora per un'ambulanza", la reazione sui social

In breve tempo la notizia ha iniziato a girare sui social. Su X, ex Twitter, alcuni si chiedevano cosa fosse successo, avendo visto arrivare i carabinieri. E c'è chi racconta: "Ho chiamato il numero di emergenza, ho atteso 10 minuti per mettermi in contatto e un'altra trentina di minuti prima dell'arrivo dell'ambulanza – dicono sui social – È vergognoso e pensare che in zona non mancano gli ospedali".