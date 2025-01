video suggerito

Ragazzino di 13 anni spara con la scacciacani in classe a Collatina, poi la butta dalla finestra Il ragazzo è stato segnalato dai carabinieri alla Procura dei Minori, anche se molto probabilmente, non essendoci reato, non sarà preso nessun provvedimento.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzino di tredici anni ha sparato con una pistola scacciacani all'interno di un'istituto comprensivo in via Collatina a Roma, e l'ha poi gettata dalla finestra. L'episodio è avvenuto ieri mattina. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il minore e provveduto a segnalare il fatto alla Procura dei minori. Nonostante la singolarità di quanto avvenuto, il fatto non costituisce reato, quindi molto probabilmente – a meno di decisioni della Procura – non ci saranno conseguenze né per il minore né per i genitori.

La scacciacani, che è stata sequestrata dai carabinieri, è stata acquistata dal ragazzo su internet, molto probabilmente con l'account dei genitori per aggirare i limiti dell'età. Lo ha spiegato il 13enne stesso, raccontando di averla comprata navigando sul web. La madre e il padre, in questo caso, non si sarebbero accorti dell'acquisto, nonostante il prezzo non proprio modico di un'arma di questo tipo, anche se a salve: circa 100 euro, senza le cartucce che sono vendute a parte, sui più noti siti di e-commerce online.

Il minore aveva portato l'arma a scuola, molto probabilmente per impressionare i compagni di classe, ai quali l'aveva mostrata nel corso della mattinata. Data la sua inesperienza nel maneggiarla, accidentalmente è partito un colpo, spaventando i ragazzi e soprattutto il 13enne, che ha pensato di disfarsene buttandola dalla finestra. Questo però non ha impedito agli insegnanti, allarmati da quanto era appena accaduto e dalle possibili conseguenze, di allertare i carabinieri, che sono arrivati sul posto poco dopo la chiamata al 112.