Ragazzini si avventurano in una villetta abbandonata e trovano un cadavere Il macabro ritrovamento è avvenuto a Cecchina nel comune di Albano Laziale. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto dal gruppo di ragazzini nel cantiere abbandonato di una villetta. Si tratterebbe di Sauro Vitali, un uomo di 60 anni scomparso oltre un mese fa dopo essersi allontanato dal pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli.

Un gruppo di ragazzini si avventura un po' per gioco un per sfida in una villetta abbandonata e trova un cadavere. Sembra il più classico inizio di un thriller o di una storia di formazione alla Stand by me, e invece è successo davvero nel pomeriggio di giovedì scorso nella zona di Cecchina ad Albano Laziale. I ragazzi sono entrati nel cantiere abbandonato di via Montagnano e hanno fatto il macabro ritrovamento. Subito allontanatisi hanno avvertito i genitori che a loro volta hanno informato le forze dell'ordine che si sono recate sul luogo per verificare il racconto, che si è rivelato drammaticamente vero.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Cecchina con la polizia mortuaria che hanno eseguito i rilievi del caso. Il corpo – che era in avanzato stato di decomposizione – è stato rimosso. La salma è stata trasportata nell'obitorio del Policlinico di Tor Vergata dove sarà eseguita l'autopsia. L'ipotesi al momento più accreditata è che si tratti di Sauro Vitali, il sessantenne scomparso un mese e mezzo fa dal pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli: l'abbigliamento e la corporatura corrisponderebbero all'uomo scomparso.

La prima ipotesi è che l'uomo sia entrato nella villetta lo stesso giorno della scomparsa finendo privo di sensi dopo aver accusato un malore, senza che nessuno gli potesse venire in soccorso. Nelle scorse settimane le ricerche dell'uomo non avevano purtroppo dato risultati, ora il caso della scomparsa si risolverebbe con il peggiore degli epiloghi possibili.