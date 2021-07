Ragazzine pestate dal branco a Campo de’ Fiori, identificate due bulle: calci e pugni senza motivo Gli agenti della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini stanno lavorando per identificare gli altri membri del branco che hanno incitato alla violenza contro le tre minori. L’aggressione è avvenuta lo scorso settembre a Campo de’ Fiori, in un periodo in cui le risse tra giovanissimi si verificavano molto spesso.

A cura di Natascia Grbic

Avevano aggredito tre ragazzine, picchiandole con calci e pugni incitate dal branco a Campo de' Fiori. Due ragazze sono state identificate dagli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati in danno di minori, per un violento pestaggio avvenuto nel centro della capitale una sera dello scorso settembre, in un periodo in cui le risse aventi protagonisti giovanissimi erano frequenti nel fine settimana. Le giovani identificate sono ora indagate in concorso tra loro per i reati aggravati di percosse, lesioni e minacce.

Quella sera di settembre le ragazze aggredite, tutte minorenni, stavano passeggiando a Campo de' Fiori quando sono state avvicinate da una loro coetanea, mai vista prima, che le ha aggredite verbalmente. Capito che la ragazzina non aspettava altro che attaccare briga, hanno deciso di allontanarsi per non avere problemi, quando sono state raggiunte da altre due ragazze che le hanno colpite ripetutamente con schiaffi, spinte, sputi e tirate di capelli. Intorno a loro, un capannello di venti giovanissimi che continuava a incitarle a picchiarsi.

L'incubo per le vittime è finito solo quando una pattuglia della Polizia di Stato è passata lì nella zona. Il gruppo di adolescenti si è dileguato immediatamente, e le giovani sono riuscite a chiedere aiuto agli agenti. Prima di fuggire, hanno però minacciato le vittime, dicendole che se le avessero denunciate la cosa non sarebbe finita lì. Le due sono state identificate e ora sono indagate, ma gli agenti stanno cercando di identificare anche gli altri componenti del branco che hanno partecipato all'aggressione.