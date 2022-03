Ragazzina 13enne denuncia i bulli che l’hanno aggredita, ma riceve nuove minacce: “Torniamo” Su Instagram sono arrivati nuovi messaggi di minaccia alla 13enne aggredita lo scorso 17 febbraio ad Ardea: “Ti accoltelliamo.” Davanti alla scuola, nell’orario di entrata e di uscita, sostano pattuglie dei carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È stata aggredita lo scorso 17 febbraio davanti ai cancelli della sua scuola: la tredicenne di Ardea che ha denunciato i bulli per le violenza subite, torna a ricevere minacce, stavolta su Instagram. A renderlo noto è la mamma dell'adolescente, come si legge in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano la Repubblica: "Sono arrivati messaggi da un profilo anonimo che, adesso, è scomparso. Abbiamo subito denunciato tutto nuovamente ai carabinieri ed è a loro che rivolgo il mio appello: sbrigatevi, non vorrei si arrivasse in ritardo – rivela la mamma della 13enne – Sono preoccupata per mia figlia: una mamma mi ha riferito che ci siamo messi contro gente pericolosa, io confido nelle istituzioni."

Leggendo i messaggi diretti ricevuti sul social network, la ragazzina ha ricominciato ad avere paura. "Il coltello che ti abbiamo fatto vedere a Pomezia te lo piantiamo. Stai attenta per la prossima settimana, torniamo", pare le abbiano scritto dal profilo Instagram che adesso è stato chiuso.

L'aggressione del 17 febbraio

L'aggressione ai danni della 13enne risale alla giornata di giovedì 17 febbraio, quando all'entrata di scuola, verso le 8.30, è stata presa a calci e pugni da un gruppo di bulli che frequentano la sua stessa scuola media: fra loro, già identificati, ci sarebbero anche un'altra ragazzina di 13 anni e un undicenne. I tre l'avrebbero aspettata all'interno di un parcheggio nei pressi della scuola appositamente per aggredirla. La domenica precedente all'aggressione, mentre si trovava a Pomezia con alcuni amici, avrebbe incontrato alcuni ragazzini con i coltelli in mano che avrebbero voluto picchiare un amico della ragazzina, ma lei si sarebbe opposta: è a questo episodio, probabilmente, che hanno fatto riferimento quando l'hanno contattata recentemente su Instagram.

Leggi anche In via del Babuino spuntano foto romantiche che spingono le persone a baciarsi

Dall'aggressione di qualche settimana fa, per cui la 13enne ha ricevuto una prognosi di 5 giorni per una contusione alle costole, però, le cose sono cambiate: sia all'orario di entrata che in quello di uscita dalla scuola, infatti, sono presenti davanti alla scuola pattuglie dei carabinieri per controllare che non succeda nulla.

Un incubo iniziato due anni fa

L'aggressione ai danni della 13enne, però, non è stato un episodio isolato. È il 2020 quando un gruppo composto da una decina di ragazzini ha iniziato a prendere di mira la 13enne, accerchiandola fuori dalla scuola e inviandole messaggi minatori su Instagram come "Piglia il coltello e ammazzati" o "C'hai paura che te menamo?" Dall'aggressione, però, l'attenzione sulla vicenda è ancora più alta e la preoccupazione è aumentata: "Siamo già in cura dallo psicologo, hanno rovinato l'adolescenza di mia figlia", rivela la mamma.