Ragazza stuprata ad Anzio, caccia all’aggressore: di lui nessuna traccia, la zona è senza telecamere È caccia all’uomo per le strade di Anzio, dove venerdì sera una ragazza è stata violentata da uno sconosciuto mentre stava tornando a casa. L’aggressore non è stato ancora trovato.

A cura di Natascia Grbic

Non c'è ancora nessuna traccia dell'uomo che nella sera di venerdì ha stuprato una 19enne ad Anzio, in una baracca su via Nettunense. Gli agenti della Squadra Mobile lo stanno cercando dappertutto, ma a quanto pare le indagini non sono così semplici: la giovane ha fornito un identikit dell'aggressore, ma per adesso non basta a rintracciarlo. Nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza e quindi non c'è speranza che sia stato immortalato in qualche video. Gli investigatori sperano di riuscire a isolare il Dna dell'uomo e avere un riscontro dalle banche dati in possesso delle forze dell'ordine. Un riscontro che ci sarebbe solo nel caso in cui l'aggressore sia già schedato.

La violenza è avvenuta venerdì sera verso le 23. La giovane era scesa dall'autobus e stava tornando a casa: era al telefono con un'amica, con la quale si stava facendo compagnia durante il tragitto. A un certo punto la linea è caduta: è stato quando lo sconosciuto l'ha afferrata, trascinandola in un terreno abbandonato poco lontano, covo di disperati e luogo di spaccio.

Spaventato dalle urla della ragazza, lo stupratore è scappato subito dopo la violenza, facendo perdere le sue tracce. La giovane è riuscita ad arrivare alla strada, ferita e sotto shock e a chiedere aiuto. Portata in ospedale, è stata ricoverata e presa in carico dal personale medico.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto partire da subito le indagini, setacciando la zona ed effettuando un sopralluogo insieme alla Scientifica sul luogo dove si è consumata la violenza. Un caso drammaticamente simile a quello della 16enne stuprata da un uomo a Latina Scalo, nella zona dell'Ex Zuccherificio.