Diciannovenne stuprata da uno sconosciuto ad Anzio mentre torna a casa: caccia all’uomo La ragazza, una 19enne, è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è attualmente ricoverata. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di diciannove anni è stata stuprata ieri sera ad Anzio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la giovane stava tornando a casa sulla Nettunense, nei pressi del quartiere Europa, quando è stata bloccata da uno sconosciuto. L'uomo avrebbe spinta in una zona isolata, dove si è consumata la violenza. Subito dopo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza è stata soccorsa e portata in pronto soccorso, dove è attualmente ricoverata.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Roma, che in base al racconto della vittima stanno cercando di rintracciare l'uomo. Saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso l'aggressore, in modo da poterlo identificare.

A quanto si apprende, la violenza sarebbe avvenuta verso le 23 di venerdì 12 maggio. A soccorrere la giovane, riuscita poi a scappare in strada, è stata la polizia, che ha immediatamente avviato una caccia all'uomo tra le strade di Anzio: dell'aggressore al momento non c'è nessuna traccia. La ragazza ha fornito una sua descrizione, gli investigatori lo stanno cercando da questa notte in tutta la città.

Quella avvenuta ad Anzio è l'ennesima aggressione a sfondo sessuale nel Lazio. Solo qualche giorno fa una ragazza di sedici anni è stata sequestrata da un uomo per ore nella zona dell'ex Zuccherificio. Il 31enne Marcu Dragos è stato poi arrestato dopo giorni di ricerche ed è stato trovato in un casolare abbandonato nei pressi di Sermoneta. La giovane, sotto shock, ha riferito di essere stata picchiata e aggredita sessualmente dall'uomo, che ha preso a pugni anche il ragazzo che si trovava con lei.