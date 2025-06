video suggerito

Ragazza investita dal treno a Lavinio mentre attraversa passaggio a livello: è gravissima L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 16.30 in viale di Valle Schioia 1, all'altezza della stazione ferroviaria di Lavinio. La giovane è grave in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Una ragazza è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita da un treno questo pomeriggio poco dopo le 16.30 a Lavinio. La giovane, che avrebbe circa diciotto anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale con l'elisoccorso. A quanto si apprende, era cosciente quando i Vigili del Fuoco l'hanno estratta da sotto il treno, anche se sconvolta e gravemente ferita. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e il personale sanitario del 118.

L'incidente è avvenuto in viale di Valle Schioia 1, all'altezza della stazione ferroviaria di Lavinio, nei pressi di un passaggio a livello. Secondo quanto riportato da alcune persone che hanno assistito alla scena, la giovane avrebbe provato ad attraversare i binari quando le sbarre del passaggio a livello erano abbassate. Una versione adesso al vaglio di chi indaga.

Dalle prime informazioni, sembra che il macchinista, non appena si sia accorto che la giovane stava attraversando i binari, abbia provato a frenare. Nonostante il tentativo, non è riuscito chiaramente data la velocità del treno ad arrestare completamente la corsa, con la giovane rimasta incastrata sotto il convoglio. Immediati i soccorsi del 118 allertati dal macchinista e dalle altre persone presenti in quel momento. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarla da sotto il treno: una volta messa in sicurezza, è stata portata in ospedale in eliambulanza, cosciente ma gravissima.