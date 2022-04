Ragazza di diciassette anni stuprata in un B&b di Roma: arrestati due trentenni Custodia cautelare nei confronti di due 30enni, arrestati e portati in carcere perché indiziati di aver stuprato una ragazza di diciassette anni in un B&b di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Due uomini di trent'anni sono stati arrestati e portati in carcere, perché gravemente indiziati di violenza sessuale di gruppo, ritenuti presunti responsabili di aver stuprato una ragazza di diassette anni in un B&b di Roma nell'estate scorsa. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare come disposto dal giudice delle indagini preliminari. Provvedimento che è scattato al termine di una complessa indagine condotta dagli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura della Repubblica. Uno è stato rintracciato lo scorso venerdì, l'altro lunedì mattina. Ora si trovano in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La diciassettenne stuprata in un B&b

I fatti risalgono alla scorsa estate e sono avvenuti nella Capitale, secondo quanto emerso in sede d'indagine uno dei due indagati avrebbe conosciuto la ragazza la sera stessa e l'avrebbe convinta a salire con lui in una stanza d'albergo. I due indagati una volta in camera avrebbero costretto la giovane durante la notte ad intrattenere un rapporto sessuale con loro, una violenza di gruppo, che si sarebbe consumata all’interno di un Bed & Breakfast. Il mattino successivo la giovane si è allontanata dalla struttura ricettiva e ha raggiunto una stazione ferroviaria, a trovarla sono stati i suoi amici, che hanno dato l'allarme e si sono presi cura di lei, confortandola. Informate le forze dell'ordine sull'accaduto, sono scattate le indagini, attraverso le quali, grazie ad alcune testimonianze e a riscontri oggettivi, i poliziotti sono riusciti a risalire ai presunti responsabili e ad ottenere dal giudice l'ordinanza di custodia cautelare.