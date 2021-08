Ragazza di 25 anni accoltella il fidanzato: aveva scoperto che lo tradiva Una ragazza di venticinque anni è stata denunciata per lesioni aggravate, per aver accoltellato il fidanzato ad una coscia a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Il giovane aveva scoperto che lei lo tradiva ed è stato ferito ad una coscia al culmine di una lite. Finito in ospedale con una prognosi di sette giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Ha accoltellato il fidanzato ad una coscia al culmine di una lite nata per motivi di gelosia. Autrice della violenza una ragazza di venticinque anni, che gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato per lesioni aggravate. L'episodio risale alla mattinata di ieri, lunedì 23 agosto ed è avvenuto ad Albuccione, frazione di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Secondo le informazioni apprese tra la coppia è nata una discussione, essendo venuto il ragazzo a sapere che lei lo tradiva con un altro. Una lite che è degenerata quando la giovane ha affetrrato un coltello da cucina e ha colpito il fidanzato, ferendolo alla coscia destra. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono arrivati gli agenti della Sezione Volanti, diretti da Massimo Improta che, hanno trovato in stada il ragazzo ferito, che aveva lasciato l'abitazione per cercare aiuto. I poliziotti hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza e hanno denuciato la ragazza. Il personale sanitario ha soccorso il giovane e lo ha trasportato al più vicino ospedale, dov'è stato sottoposto alle cure dei medici. Per le ferite d'arma bianca riportate ha ricevuto una settimana di prognosi.

Lite tra fratello e sorella a Lariano, un arresto

Altro episodio di violenza domestica avvenuto in provincia di Roma, oggi a Lariano un quarantatreenne ha picchiato sua sorella, facendola finire in ospedale. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell'abitazione e lo hanno arrestato con l'accusa del reato di maltrattamenti in famiglia. La donna, che portava sul corpo evidenti lividi e ferite per le percosse ricevute, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Velletri, in attesa del rito direttissimo, che si svolgerà mercoledì mattina in Procura.