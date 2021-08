Ragazza di 17 anni abusata sessualmente dal dentista durante una visita: indagini in corso Una ragazza di 17 anni ha denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nello studio di un dentista romano. Sulle indagini, cominciate in seguito alla denuncia della 17enne, c’è il massimo riserbo. Il presunto responsabile è un dentista di 60 anni, per il quale ancora non sono stati presi provvedimenti ufficiali in attesa delle verifiche in merito a questa delicata denuncia.

A cura di Enrico Tata

La ricostruzione dei fatti: presunto abuso sessuale in uno studio dentistico

Il fatto sarebbe accaduto di pomeriggio. Il dentista avrebbe accolto la ragazza, l'avrebbe fatta accomodare su una poltroncina per una visita e avrebbe provato ad abusare sessualmente di lei. Nessuno si è accorto di nulla, anche se non è chiaro, ancora, se al momento dell'appuntamento ci fossero altre persone all'interno dello studio. La giovane è uscita dall'edificio terrorizzata, ma non ha parlato con nessuno. Una volta arrivata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, che a quel punto hanno deciso di presentare una denuncia. Stando a quanto si apprende, ci sarebbe un referto medico che proverebbe le sue pesanti accuse e nei prossimi giorni la ragazza verrà ascoltata in audizione protetta alla presenza di una psicologa. Lo stesso dentista sarebbe stato già interrogato dalle forze dell'ordine, che stanno tentando di ricostruire la vicenda nei minimi particolari. Per il momento, come anticipato, non sono state prese decisioni ufficiali e non è stato ancora sospeso dal servizio in attesa di ulteriori riscontri.