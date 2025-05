video suggerito

Ragazza aspetta gli amici in piazza al Prenestino: sconosciuta la aggredisce e tenta di sgozzarla L'aggressione è avvenuta al Prenestino nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. La donna, una 39enne, è stata arrestata oggi dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio.

A cura di Natascia Grbic

Una donna brasiliana di 39 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe provato a sgozzare senza alcun motivo una ragazza nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a Roma, in piazzale Pino Pascali al Prenestino. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. La donna che l'ha aggredita, invece, è stata arrestata dalla polizia dopo alcuni giorni grazie alla testimonianza della vittima, che è riuscita a fornire elementi utili alla sua identificazione. Al momento sembra che il gesto non sia stato dettato da nessun movente in particolare. Indagini e ulteriori approfondimenti sono in corso in queste ore da parte degli investigatori.

Secondo le prime informazioni, l'arrestata sarebbe una donna transessuale senza fissa dimora di origini brasiliane. Cosa l'abbia spinta a compiere il folle gesto non è ancora chiaro. La vittima ha dichiarato di non conoscerla e di non aspettarsi un'aggressione simile per nessun motivo. Ha spiegato che si trovava in piazza per aspettare degli amici quando ha visto la 39enne avventarsi su di lei con un coccio di bottiglia, puntando alla gola. Fortunatamente è riuscita a difendersi, e la ferita, seppur grave, non è stata fatale. La donna che l'ha aggredita, invece, è subito fuggita, cercando di far perdere le sue tracce.

La 39enne sarà ascoltata nei prossimi giorni dal giudice in modo da fornire la sua versione dei fatti. Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio. Adesso si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.