Quindicenne precipita da una finestra: forse si stava scattando un selfie Una ragazza di quindici anni è ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere precipitata da una finestra di un palazzo in via Luigi Borsari in zona Ostia. La giovane ha perso l’equilibrio, forse per scattarsi un selfie. Ad attutire la caduta è stata la rampa dei parcheggi sottostanti.

A cura di Alessia Rabbai

Una quindicenne è precipitata da una finestra del palazzo della sua abitazione in via Luigi Borsari in zona Ostia Roma ed è finita in ospedale. Da quanto si apprende la giovane avrebbe perso l'equilibrio, forse mentre stava cercando di scattarsi un selfie con lo smartphone. I fatti risalgono alla serata di domenica scorsa 22 agosto. L'adolescente pare amasse sedersi in quel posto della casa, sul davanzale della cucina, ma qualcosa l'ha distratta. L'ipotesi è che, presa a guardare il telefonino, abbia perso l'equilibrio, precipitando per diversi metri. Una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che fortunatamente è stata attutita dalla rampa dei parcheggi sottostanti, che era rialzata. A dare l'allarme un residente, vicino di casa il quale, udite le urla della ragazza, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e ha allertato la mamma.

All'indirizzo della segnalazione ad Ostia è intervenuto il personale sanitario, che ha socorso la quindicenne e l'ha trasportata con urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Una volta giunta in pronto soccorso, la giovane paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Per gli accertamenti di rito hanno lavorato i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno ascoltato il vicino e i famigliari della ragazza, i quali al momento dell'accaduto erano in casa, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari, che propendono per un fatto accidentale, stanno cercando di capire se la ragazza poco prima della caduta stesse utilizzando lo smartphone, mentre hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.