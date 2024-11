Quanto costa oggi andare in pizzeria a Roma, tra aumenti e prezzi gonfiati per il Giubileo

video suggerito

Quanto costa oggi andare in pizzeria a Roma? Secondo un'indagine realizzata da Altroconsumo nella Capitale una pizza con bevanda costa nel 2024 tra 8,5 euro e 15 euro, con una media di 10,88 euro (prezzi a settembre 2024). Per fare un confronto, a Milano il prezzo minimo è di 8 euro e il prezzo massimo è di 19,50 euro, con un prezzo medio di 13,50 euro. Rispetto al 2023 a Roma l'aumento è stato del 6 per cento ed è stato del 15 per cento rispetto al 2021.

Il timore di molti esperti, tuttavia, è che con l'avvio del Giubileo i prezzi (e quindi anche quelli di bar e ristoranti) possano alzarsi ulteriormente. Proprio per vigilare sull'aumento dei prezzi la Cgil e la Uil hanno chiesto per esempio un incontro urgente al sindaco Gualtieri: "Nelle zone turistiche un caffè o una bottiglietta d'acqua sono arrivati a costare 4 euro, il 300% in più rispetto al prezzo medio. Una speculazione inaccettabile che colpirà non solo i visitatori ma anche chi vive, lavora o studia nella Capitale spingendoli sia a ridurre i propri consumi, che a vedere il proprio potere d'acquisto ridotto".

Secondo un report dell'Unione Nazionale Consumatori, basato sui dati Istat di ottobre, la città di Roma è la seconda più cara in Italia. Pur avendo "soltanto" la quarta inflazione più elevata, Roma ha infatti il secondo maggiore incremento di spesa annuo, pari a 388 euro a famiglia. Al primo posto c'è Bolzano e al terzo posto c'è Trento. Insomma, un aumento dei prezzi che sembra un antipasto di ciò che potrebbe accadere con il Giubileo.

Al centro di Roma, i prezzi sono già alle stelle. Ha fatto molto discutere, per esempio, lo scontrino mostrato da una cliente dopo una consumazione in un famoso bar nel centro di Roma: due tramezzini e due spremute al costo di 52 euro.