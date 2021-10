Quanto costa mangiare al ristorante di Cristina Bowerman a Roma: menu e prezzi Il ristorante Glass Hostaria di Cristina Bowerman si trova nel cuore di Trastevere a Roma. Là si trova il regno della chef dal ciuffo rosa fucsia e delle sue creazioni culinarie. La guida Michelin l’ha premiata con una stella. Ecco quanto costa mangiare nel ristorante stellato della chef pugliese trapiantata nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

La chef Cristina Bowerman

In un'intervista si è definita pugliese, prima di tutto, di Cerignola, testarda, caparbia e un po' migrante, sempre pronta a nuove avventure. Mamma, chef stellata e imprenditrice di successo. Ma il marchio di fabbrica di Cristina Bowerman sono la sua cucina creativa, che le è valsa una stella Michelin per il suo ristorante romano Glass Hostaria, e il suo ciuffo fucsia, che l'ha resa riconoscibile ovunque. In un mondo ancora sbilanciato verso la rappresentanza maschile, chef Bowerman ha cercato da sempre di rappresentare un modello per le donne della ristorazione. Del suo ristorante la guida Michelin dice: "Spumeggiante nella vita come nella sua cucina, Cristina Bowerman è stata definita un vulcano, e non solo per i colori vivaci che ne accendono la capigliatura. Nel cuore di Trastevere, la chef di origini pugliesi riesce sempre a stupire con piatti in perenne equilibrio tra fusion, tradizione, eleganza e audacia". Dalla tartare di pecora alla zuppetta di astice alla ‘pastina dell'infanzia' con miso e tè: ecco il menu del ristorante di Cristina Bowerman e quanto costa un pranzo o una cena da Glass Hostaria.

Menù e prezzi del ristorante di Cristina Bowerman a Roma

Ma quanto costa mangiare da Cristina Bowerman nel suo ristorante Glass Hostaria a Trastevere, nel cuore di Roma?

Menù degustazione

Intanto ci sono due menu a prezzo fisso: il ‘Cristina', "un viaggio dal mare alla terra, da Nord a Sud con un tocco originale", che costa 110 euro a persona, bevande escluse, e comprende 8 portate per tutto il tavolo. Il secondo menù è il ‘Verde', un menù vegetariano, 6 portate per tutto il tavolo al costo di 90 euro, bevande escluse.

Menù alla carta

Questi sono i piatti che invece è possibile, ad oggi, ordinare alla carta: