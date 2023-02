Quanti giorni chiudono le scuole di Roma e del Lazio per le elezioni regionali 2023 Le scuole del Lazio resteranno chiuse per consentire il voto per le elezioni regionali del Lazio nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Quando riprenderanno le lezioni.

A cura di Enrico Tata

Le scuole di Roma e del Lazio individuate come sede elettorale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito resteranno chiuse per consentire il voto dei cittadini alle elezioni regionali del Lazio. I seggi saranno aperti nelle giornate di domenica 12 febbraio 2023 e lunedì 13 febbraio 2023. Secondo gli ultimi sondaggi, la sfida è tra tre principali candidati alla presidenza: Donatella Bianchi, per il Movimento 5 Stelle, Alessio D'Amato, centrosinistra, e Francesco Rocca, centrodestra.

Quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio per le elezioni regionali 2023

Nella giornata di domenica 12 febbraio si potrà votare dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Si voterà, quindi, in due giornate e le scuole resteranno chiuse dal pomeriggio di venerdì a tutta la giornata di martedì. Venerdì 10 febbraio le lezioni si terranno regolarmente, con le scuole che resteranno quindi chiuse nelle giornate di lunedì e martedì. I singoli istituti hanno provveduto a comunicare l'eventuale chiusura delle sedi (tutte o alcune) a studenti e genitori.

Quando riaprono le scuole dopo le elezioni

Dopo gli scrutini e la sistemazione delle aule, operazioni che si concluderanno nella giornata di martedì, le lezioni riprenderanno regolarmente in tutte le scuole di Roma e del Lazio mercoledì 15 febbraio. Non sono previsti, invece, giorni di chiusura per la festa di Carnevale. I ragazzi, quindi, rimarranno a casa per tre giorni, sabato, lunedì e martedì. Nei plessi non individuati come sede di seggio elettorale, ricordiamo, gli alunni dovranno recarsi normalmente a scuola per frequentare le lezioni previste.