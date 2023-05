Quando apre Starbucks a Roma centro: la data e gli orari La nuova caffetteria Starbucks di Roma aprirà l’11 maggio 2023 in via della Guglia, nel cuore del centro storico della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Il famoso logo di Starbucks

C'è una data per l'inaugurazione della nuova caffetteria Starbucks nel centro di Roma: apre giovedì 11 maggio 2023 nel cuore della Capitale, in via della Guglia 56, praticamente in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati. L'inaugurazione è prevista dalle ore 7:00 alle 21:00.

La nuova apertura romana, la seconda nel Lazio dopo la caffetteria inaugurata all'interno dell'outlet di Castel Romano, era stata annunciata qualche settimana fa. Del resto i lavori di rifacimento del negozio sono stati tutt'altro che nascosti. Sulle vetrine, infatti, sono stati sistemati pannelli con il marchio della storica catena statunitense.

Si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Starbucks Italia:

La magia di Roma è stata raccontata dalle parole di poeti e scrittori, meravigliosamente raffigurata nelle opere di grandi artisti.Quasi tre millenni di storia le hanno lasciato un’eredità unica e affascinante.Finalmente Sturbucks® arriva nel cuore della Capitale, prendendo parte a questo nuovo capitolo di storia.

Dove apre il nuovo Starbucks nel centro di Roma

Come detto, sulle vetrine della nuova caffetteria Starbucks in via della Guglia è comparso già da marzo, a lavori in corso, il logo della famosa catena. Il negozio come si può vedere in questo scatto, si trova praticamente davanti all'obelisco di piazza Montecitorio, nel cuore del centro storico di Roma.

Le vetrine della nuova caffetteria Starbucks nel centro di Roma

Nella mappa in basso la posizione esatta della nuova caffetteria Starbucks a Roma, a due passi da via del Corso, piazza di Pietra e piazza Colonna. Per il momento gli orari ufficiali del negozio non sono stati resi noti. Per fare un confronto, lo Starbucks di piazza Duomo a Milano è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 22. È possibile, quindi, che anche a Roma questi possano diventare gli orari ufficiali, sebbene per il momento non abbiamo conferme in merito.

Via della Guglia: dove apre il nuovo Starbucks a Roma centro

I prezzi del nuovo Starbucks al centro di Roma: quanto costa un caffè

Anche in questo caso, non ci sono menu ufficiali con i prezzi dei prodotti. Nel punto vendita Starbucks all'interno dell'outlet di Castel Romano, però, un caffè espresso, semplice (solo, per usare la terminologia Starbucks) o macchiato, costa 1,40 euro. Una fetta di ‘loaf cake' costa 3,50 e un brownie 3,90 euro. Un Frappuccino, a seconda delle grandezze, costa intorno ai 5 euro.