Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti il 1° maggio a Roma

A cura di Alessia Rabbai

Il primo maggio 2025 a Roma vari supermercati e centri commerciali sono aperti. Diverse le aziende che hanno deciso di far restare i propri dipendenti a casa almeno mezza giornata per la Festa dei Lavoratori. Alcuni punti vendita restano aperti per permettere acquisti dell'ultimo minuto ai clienti durante la festività, soprattutto nel centro storico. Giovedì primo maggio sono in programma scampagnate, grigliate, gite fuori porta con picnic e le prime giornate al mare.

Coop ed Esselunga restano chiusi tutto il giorno, Conad e Decò sono aperti per mezza giornata. Per quanto riguarda invece i centri commerciali, restano chiusi Porta di Roma e Roma Casal Bertone.Ecco gli orari di apertura per giovedì primo maggio. Il consiglio è di consultare sempre il sito ufficiale della catena di supermercati dove si internde andare, per accertarsi che il punto vendita della propria zona sia effettivamente aperto.

Supermercati aperti a Roma il 1° maggio: l'elenco completo

Carrefour: aperto dalle 7.30 alle 21

aperto dalle 7.30 alle 21 Conad: mezza giornata dalle 8 alle 14

mezza giornata dalle 8 alle 14 Coop: chiuso

chiuso Esselunga: chiuso

chiuso Pam Panorama: aperti dalle 9 alle 21

aperti dalle 9 alle 21 Lidl: orario variabile

orario variabile Eurospin: orario variabile

orario variabile MD: aperto dalle 8:30 alle 20:00

aperto dalle 8:30 alle 20:00 Aldi: orari variabili

orari variabili Decò: aperto per mezza giornata dalle 8.30 alle 13.30



Gli orari dei più grandi centri commerciali il 1°maggio

La maggior parte dei centri commerciali a Roma sono aperti il 1°maggio 2025, tranne Porta di Roma e il Centro Commerciale Roma Casal Bertone. Per la giornata di Pasquetta, i centri commerciali che saranno aperti seguiranno i seguenti orari:

Parco Da Vinci: aperto dalle 10:00 alle 21:00

aperto dalle 10:00 alle 21:00 Porta di Roma: chiuso il centro commerciale, aperto il cinema

chiuso il centro commerciale, aperto il cinema Maximo Shopping Center : aperto dalle 10 alle 21

: aperto dalle 10 alle 21 Valmontone Outlet: aperto dalle 10:00 alle 21:00 (Food Court fino alle 23:00)

aperto dalle 10:00 alle 21:00 (Food Court fino alle 23:00) Castel Romano Designer Outlet: aperto dalle 10:00 alle 20:00 ​

aperto dalle 10:00 alle 20:00 ​ Roma Est: aperto dalle 10 alle 22:00; area food fino alle 23:00

aperto dalle 10 alle 22:00; area food fino alle 23:00 Centro Commerciale Roma Casal Bertone: chiuso

chiuso Euroma2: aperto dalle 10:00 alle 21:00

aperto dalle 10:00 alle 21:00 Aura: aperto dalle 9.30 alle 21

