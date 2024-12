video suggerito

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2024 Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma, per la spesa del 24, 25 e 26 dicembre 2024 e per gli acquisti natalizi dell'ultimo momento.

A cura di Alessia Rabbai

In occasione delle festività natalizie supermercati e centri commerciali anche a Roma modificano gli orari di apertura, alcuni giorni rimarranno chiusi, per permettere ai dipendenti di trascorrere le feste a casa con la propria famiglia. Orari e aperture possono variare da punto vendita a punto vendita, anche della stessa catena, dunque consigliamo di consultare sempre prima il sito dell'esecizio commerciale che vi interessa e accertarsi dell'orario che segue durante le festività natalizie, per non rischiare di trovare chiuso, per gli acquisti dell'ultimo minuto, prima di imbandire le tavole.

Generalmente sia supermercati che centri commerciali sono chiusi a Natale, mentre per quanto riguarda la Vigilia e Santo Stefano alcuni sono chiusi, altri osservano orario ridotto. Nel caso dei centri commerciali per quanto riguarda l'apertura di cinema e punti ristoro al loro interno, ciò sarà a discrezione della singola attività.

Alcuni punti vendita rimaranno sempre aperti, come ad esempio quelli che si trovano nei pressi delle stazioni fettoviarie e nelle località turistiche. Ecco l'elenco dei supermercati e dei centri commerciali che resteranno aperti la Vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano e gli orari che seguiranno.

Quali sono i principali supermercati aperti il 24, 25 e 26 dicembre a Roma

Ecco l'elenco delle principali catene di supermercati a Roma con le chiusure e gli orari di apertura che seguiranno durante le feste natalizie.

Carrefour e Conad: il 24 dicembre orari regolari; 25 e 26 dicembre aperti alcuni punti vendita.

e il 24 dicembre orari regolari; 25 e 26 dicembre aperti alcuni punti vendita. Coop: 24 dicembre dalle 8 alle 19, 25 e 26 dicembre chiusi.

24 dicembre dalle 8 alle 19, 25 e 26 dicembre chiusi. Esselunga: 24 dicembre dalle 7.30 alle 20; 25 e 26 dicembre chiusi.

24 dicembre dalle 7.30 alle 20; 25 e 26 dicembre chiusi. Pam: 24 dicembre dalle ore 8 alle 20; 25 dicembre chiusi; 26 dicembre dalle 8 alle 19.

24 dicembre dalle ore 8 alle 20; 25 dicembre chiusi; 26 dicembre dalle 8 alle 19. Lidl: 24 dicembre aperti con orario ridotto; 25 e 26 dicembre chiusi.

24 dicembre aperti con orario ridotto; 25 e 26 dicembre chiusi. Famila: 24 dicembre dalle 8 alle 19; 25 e 26 dicembre chiusi.

24 dicembre dalle 8 alle 19; 25 e 26 dicembre chiusi. Iper: 24 dicembre dalle 8 alle 20, 25 dicembre chiusi; aperti il 26 dicembre dalle 7.30 alle 21.30.

24 dicembre dalle 8 alle 20, 25 dicembre chiusi; aperti il 26 dicembre dalle 7.30 alle 21.30. MD: 24 dicembre dalle 8 alle 19, 25 e 26 dicembre chiusi.

24 dicembre dalle 8 alle 19, 25 e 26 dicembre chiusi. Aldi: 24 dicembre orario regolare, 25 dicembre chiusi, 26 dicembre dalle 8.30 alle 20.30.

Gli orari dei più grandi centri commerciali il 24, 25 e 26 dicembre

L'elenco dei più grandi centri commerciali di Roma con gli orari di apertura durante la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano.

Roma Est: 24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso. Porta di Roma: 24 dicembre 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso. Aura: 24 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre dalle 9.30 alle 20:30.

24 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre dalle 9.30 alle 20:30. Euroma2: 24 dicembre dalle 10 alle 19; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre dalle 10 alle 21.

24 dicembre dalle 10 alle 19; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre dalle 10 alle 21. Maximo: 24 dicembre 10-19; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre 10-21.

24 dicembre 10-19; 25 dicembre chiuso; 26 dicembre 10-21. Parco Leonardo: 24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 e 26 dicembre chiuso. La Romanina: 24 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 25 e 26 dicembre chiuso. Primavera: 24 dicembre fino alle 19; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre fino alle 19; 25 e 26 dicembre chiuso. I Granai: 24 dicembre dalle 10 alle 18:30; 25 e 26 dicembre chiuso.

24 dicembre dalle 10 alle 18:30; 25 e 26 dicembre chiuso. Gran Roma: 25 e 26 dicembre chiuso.

25 e 26 dicembre chiuso. Cinecittà 2: 24 dicembre dalle 9.30 alle 18.30; 25 e 26 dicembre chiuso.