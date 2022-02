Putin che imbratta il segno della pace: a Colosseo murale e installazione artistica contro la guerra Putin che imbratta la pace disegnando razzi è il soggetto disegnato dallo street artist Greb nel murales apparso in nottata a pochi passi dal Colosseo. Un’installazione, inoltre, invita i cittadini e le cittadini a lasciare un messaggio contro la guerra in Ucraina.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram dello street artist, Harry Greb.

Nella notte, a pochi passi dal Colosseo, è apparso un poster che raffigura Vladimir Putin con i colori della bandiera dell'Ucraina sullo sfondo, blu in alto e giallo in basso, mentre imbratta un simbolo della pace. Come si vede anche le sopra alle linee che si trovano all'interno del cerchio, alcuni piccoli razzi neri.

Il murale, realizzato da Harry Greb descrive in maniera simbolica l'attacco russo realizzato ai danni dell'Ucraina nella notte del 24 febbraio scorso: con la sua decisione, infatti, il presidente russo ha rifiutato la pace, proprio come, nel disegno, rovina, imbrattandolo, il simbolo della pace per eccellenza, quello ideato da Gerald Holtom.

L'installazione davanti al Colosseo contro la guerra

Davanti al grande monumento della capitale, inoltre, lo stesso street artist ha realizzato un'installazione con cui invita i cittadini ad esprimersi sulla guerra. Sul passaggio sopraelevato che affaccia sul Colosseo, infatti, nella nottata di ieri sono stati affissi, stendendoli su una corda come se fossero panni scesi per essere asciugati dal sole, disegni plastificati contro la guerra e fogli di carta bianchi. A sinistra della scia di carta, invece, è stato inserito un cartello con la scritta, a caratteri grandi e in due lingue, sia in italiano che in inglese, "Lascia un messaggio (Leave a Message)". Sotto a questo primo cartello, per permettere a tutti e a tutte di scrivere la propria opinione e il proprio messaggio di solidarietà, è stata lasciata anche una scatola di plastica con alcuni pennarelli colorati all'interno.

Fra i messaggi raccolti fino ad ora, oltre alla scritta Stop War, in un secondo foglio sono stati disegnati due cuori, uno colorato con le tonalità della bandiera dell'Ucraina e un altro con quelle della Russia che recita, con una grafia un po' infantile: "Ma la guerra è solo per economici, combattuta per interessi di persone forti che non fanno altro che mandare al macello persone innocenti."