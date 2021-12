Pubblicò la foto di Natale bendato dopo l’omicidio di Cerciello Rega: carabiniere a processo Dovrà rispondere per la misura di rigore non consentita dalla legge e per il danno ingiusto recato a Natale Pellegrini, il carabiniere accusato di aver pubblicato la foto del ragazzo bendato in caserma dopo l’omciidio di Mario Cerciello Rega.

A cura di Alessia Rabbai

È finito a processo Pellegrini, il carabiniere che ha pubblicato la foto di Natale Hjorth bendato in caserma. Dovrà rispondere dell'accusa a suo carico di aver diffuso la foto che ritrae uno dei due ventenni americani a processo e condannati in primo grado all'ergastolo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte tra il 25 e 26 luglio 2019 nel quartiere Prati a Roma. Uno scatto quello del giovane seduto sulla sedia, con gli occhi coperti da una benda, la testa bassa, le mani costrette dietro alla schiena, circondato dai militari in divisa, che ha fatto il giro del mondo.

"Un danno ingiusto a Natale"

L'accusa rivolta verso Pellegrini è di "violazione della disposizione che fa divieto di pubblicare l'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta" riporta il capo d'imputazione. Pellegrini, in servizio presso la compagnia carabinieri Roma Centro avrebbe pubblicato la foto su almeno due chat di WhatsApp, una delle quali chiamata ‘Reduci ex Secondigliano' a cui erano iscritti diciotto colleghi. Foto che è stata poi ricondivisa con altre persone, recando a Natale Hjorth "un danno ingiusto".

A processo il carabiniere che bendò Natale

A finire a processo oltre a Pellegrini, ritenuto appunto responsabile di aver diffuso la foto di Natale, è anche Fabio Manganaro, il militare accusato di aver materialmente bendato il ragazzo americano dopo il fermo. Per lui il processo inizierà a gennaio 2022 e per l'occasione dovrà comparire in aula davanti al giudice monocratico: nei suoi contronti l'accusa è di aver utilizzato una misura di rigore non consentita dalla legge.

Natale bendato in caserma dopo l'omicidio di Cerciello Rega

Natale, interrogato davanti ai giudici della Corte d'Assise, ha raccontato la sua versione dei fatti, dalla cattura nell'hotel Le Meridien dove entrambi soggiornavano e dove li hanno raggiunti i carabinieri, a quanto accaduto in caserma “Hai i minuti contati” queste sarebbero state a detta del ragazzo le parole che gli avrebbero rivolto i militari. Il giovane ha spiegato di essere rimasto bendato per circa mezz’ora, quasi un’ora, e che quattro o cinque di loro gli sono sliti sopra per ammanettarlo. Pellegrini ha spiegato ai giudici che bendarlo “era l’unico modo per calmarlo”.