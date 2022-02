Pubblicizzano sui social network aperitivi “no green pass”: nel locale scattano le multe Continuano gli accertamenti della Polizia Locale per il rispetto delle misure anticontagio. Scattano le multe in un locale che pubblicizza “apertivi no green pass” nel quartiere di Centocelle.

A cura di Beatrice Tominic

Un locale nel quartiere di Centocelle, nella zona ad est della città di Roma, ha pubblicizzato sulle sue pagine nei social network gli aperitivi "no green pass" a cui i clienti potevano partecipare senza mostra il certificato verde, per allargare la clientela e comprendere anche persone non vaccinate.

Durante uno dei consueti controlli effettuati nella zona, gli agenti della Polizia Locale del V gruppo Casilino sono intervenuti proprio in questo locale, dove hanno trovato due persone prive di Green Pass che sono state immediatamente sanzionate. Gli accertamenti sui dipendenti del locale e i clienti dello stesso e sul loro green pass, però, sono ancora in corso.

In un ristorante di Velletri multati 49 no vax

Non è la prima volta che molti locali sponsorizzano la possibilità di entrare e consumare pasti e bevande senza dover mostrare di essere in possesso del green pass. Una decina di giorni fa, ad esempio, è stato scoperto un ristorante a Velletri, poco più a sud dei Castelli Romani, che permetteva l'accesso e la consumazione senza richiedere il green pass ai clienti.

I poliziotti hanno fatto irruzione nel locale nella serata di mercoledì 9 febbraio, all'ora di cena: ai tavoli sono stati trovati 58 clienti che stavano cenando. Una volta chiesto dalle forze dell'ordine di mostrare loro il green pass, però, si è scoperto che soltanto 9 persone erano in possesso della certificazione: gli altri 49, invece, si sono dichiarati no vax e no green pass. Oltre al mancato rispetto delle misure anticontagio, alcuni dipendenti sono stati trovati a lavoro senza un regolare contratto: per queste ragioni il ristorante è stato sanzionato al pagamento di un totale di 8mila euro di multe.