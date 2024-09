video suggerito

Pubblica sui social le foto in costume di due minorenni, scoppia la rissa tra famiglie: 3 arresti Ieri è esplosa una rissa nel quartiere Don Bosco a Roma tra due famiglie: all’origine ci sarebbe la pubblicazione sui social di alcune foto di minorenni in costume da bagno al mare. Le due ragazze sarebbero figlie di un membro di una delle famiglie coinvolte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 20 settembre, è esplosa una rissa nel quartiere Don Bosco a Roma. Tre persone sono state arrestate. Si tratta di tre uomini di 36, 34 e 33 anni. All'origine della discussione ci sarebbe la pubblicazione di alcune fotografie di due minorenni sui social.

L'intervento delle forze dell'ordine è arrivato dopo che una donna ha segnalato di essere stata aggredita vicino alla piazza San Giovanni Bosco. Arrivati sul posto, gli agenti hanno scoperto che nel quartiere era esplosa una rissa tra due famiglie rom, i Rustic e gli Omerovic. La donna che li ha chiamati, una 33enne, apparterebbe al gruppo Rustic: ieri era a bordo della sua automobile con il compagno e i figli fuori dalla scuola di viale Marco Fulvio Nobiliore. A un certo punto il loro veicolo è stato speronato da un altro mezzo. A bordo c'erano alcuni membri della famiglia Omerovic.

È così iniziato un inseguimento che si è concluso in piazza dei Decemviri dove poi è esplosa la rissa. Una persona è rimasta ferita alla mano da una coltellata. È poi scappata in un bar. Altri partecipanti si sono nascosti in un supermercato Conad dove hanno chiesto di chiamare la polizia: "Ci vogliono sparare. Hanno la pistola". Gli investigatori sono riusciti a fermare solo tre persone. Gli altri sono scappati. Nella giornata di oggi, sabato 21 settembre, saranno processati per direttissima. Inoltre hanno sequestrato un coltello e un'ascia recuperati vicina a una delle automobili coinvolte nell'inseguimento.

Gli investigatori hanno poi scoperto che la rissa in realtà sarebbe stata una spedizione punitiva. Uno degli arrestati avrebbe infatti pubblicato sui social le fotografie delle figlie di un rivale in costume da bagno al mare.