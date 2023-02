Pubblica online video intimo senza il suo consenso: denunciata la escort Blueangy Non avrebbe acconsentito alla pubblicazione la ragazza ripresa in atteggiamenti intimi con Angela Princz, in arte Blueangy: la procura apre un fascicolo per fare chiarezza.

Angela Gabriella Princz, conosciuta come Blueangy.

Avrebbe pubblicato online un video in cui compariva in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza senza il suo consenso. Diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito: questa l'accusa lanciata ad Angela Gabriella Princz, in arte Blueangy, che si trova al centro di un'inchiesta della Procura di Roma.

La donna, 52enne di origine ungherese che lavora come escort e formatrice di benessere, da tempo si promuove sui social pubblicando video e foto che la ritraggono. Fra questi, però, come riporta la Repubblica, ce ne sarebbe uno in cui compare insieme ad un'altra ragazza che, invece, sostiene di aver chiesto a suo tempo che quelle immagini restassero private.

La pubblicazione del video

L'inizio della vicenda risale a qualche mese fa, quando Princz, come fa abitualmente, ha condiviso sui suoi profili social uno dei video pubblicati in rete. Stavolta, però, nei video compare in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza. La donna era cosciente di essere ripresa. Ha acconsentito a comparire nel video, ma avrebbe esplicitamente chiesto alla 52enne di non pubblicarlo: quel video sarebbe dovuto restare privato.

L'escort, invece, ha reso pubblico il video che è diventato virale nel giro di poche ore, venendo meno al presunto accordo fra le due.

La denuncia della ragazza

La reazione della ragazza che compare nel video, che ha paura di essere riconosciuta, non ha tardato ad arrivare ed è scattata la denuncia. Dopo essersi rivolta alle forze dell'ordine, gli agenti hanno perquisito l'appartamento di Princz, portando con sé tutti i dispositivi elettronici per cercare di rintracciare il video, ormai reso pubblico online.