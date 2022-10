Provano a derubare supermercato usando un furgoncino come ariete, ma scatta l’antifurto e scappano Hanno utilizzato un furgoncino come ariete per entrare in un supermercato di Ciampino e derubarlo: una volta dentro, è scattato l’allarme e sono stati costretti a scappare.

A cura di Beatrice Tominic

È successo a Ciampino, comune a sud est di Roma, questa notte: verso le ore 2 alcuni malviventi hanno tentato di derubare un grande supermercato in via Mura dei Francesi. Per entrare nella struttura del negozio, poco prima del colpo, hanno derubato un furgoncino: è proprio con questo camioncino che hanno distrutto la porta d'ingresso del supermercato. I malviventi hanno guidato contro l'ingresso sbattendo più volte contro la vetrata all'entrata e utilizzando il furgoncino come se fosse un ariete. Poi sono entrati all'interno del supermercato per mandare a segno il colpo, come scrive Castelli Notizie.it.

La fuga dei ladri

Una volta sfondata la vetrata con il mezzo, i ladri hanno potuto fare irruzione nel supermercato. La banda, di cui non si conosce ancora l'esatto numero di componenti e che sembra abbia agito con il volto coperto da cappelli, è entrata nel negozio per cercare un lauto bottino da rubare. Dopo qualche minuto, però, la struttura danneggiata ha fatto scattare l'antifurto e i ladri sono stati costretti a scappare. Nella fuga, però, hanno lasciato il camioncino sul posto.

I danni al supermercato sono stati notevoli: l'impatto che ha aperto il varco per entrare nel punto vendita è stato violentissimo, ha mandato in frantumi il vetro e ha distrutto la saracinesca. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno immediatamente aperto le indagini per tentare di risalire all'identità dei malviventi. Adesso le immagini delle videocamere di sorveglianza sono al vaglio dei militari che sperano di riuscire a carpire qualche dettaglio sui ladri.

Automobili come ariete per entrare nei negozi da derubare: è il secondo caso in pochi giorni

Qualche notte fa, stavolta alle prime luce dell'alba, verso le 5, c'è stato un altro tentativo di rapina con lo stesso modus operandi. I ladri, che hanno puntato una Sala Bingo di Anzio, hanno provato a fare irruzione nell'esercizio commerciale utilizzando come ariete un'automobile utilizzata poco prima. Una volta schiantati contro l'ingresso, però, la porta dell'ingresso è rimasta danneggiata, ma non si è aperta: