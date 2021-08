Professore della Sapienza si masturba durante un esame: nessuna sospensione, solo un rimprovero Il fatto, stando a quanto scrivono Federico Marconi e Vanessa Riccardi sul Domani in edicola oggi, è accaduto lo scorso 8 febbraio durante un esame in video conferenza. Il docente, hanno denunciato gli studenti, ha cominciato a masturbarsi durante l’esame senza accorgersi che la webcam era ancora accesa. Alla denuncia è seguito solo un severo rimprovero e una lettera di scuse da parte del docente.

A cura di Enrico Tata

Pensava di aver spento la webcam e invece il video di lui, un professore dell'Università La Sapienza di Roma, che si masturba è ‘andato in onda' su diversi pc dei suoi studenti. Il fatto, stando a quanto scrivono Federico Marconi e Vanessa Riccardi sul Domani in edicola oggi, è accaduto lo scorso 8 febbraio durante un esame in video conferenza. Il docente, hanno denunciato gli studenti, ha cominciato a masturbarsi durante l'esame senza accorgersi che la webcam era ancora accesa. Alla denuncia, sempre secondo gli autori dell'articolo, è stato allegato anche un video che proverebbe i fatti contestati. La lettera è stata quindi inviata al garante di Ateneo e alla presidente del Comitato unico di garanzia, ma la Sapienza non avrebbe preso alcun provvedimento.

Nessun provvedimento preso dall'ateneo nei confronti del professore

Il professore sarebbe stato severamente redarguito e lui stesso si sarebbe scusato con una lettera inviata alla preside della sua facoltà. "Purtroppo l'incidente è frutto della stanchezza causata dagli esami online. Doveva essere un momento di pausa, ma purtroppo non mi sono accorto che la telecamera fosse rimasta aperta", la giustificazione. Tanto è bastato all'ateneo e per questo gli studenti hanno inviato una nuova lettera chiedendo alla rettrice Antonella Polimeni di prendere provvedimenti seri nei confronti del professore: "Lasciare che un caso simile si assolva con un mero ammonimento verbale è una mancanza di considerazione per tutti gli studenti e le studentesse che durante lo svolgimento degli esami orali, con un atto simile, sono stati del tutto mancati di rispetto nei confronti dell'impegno e della serietà con cui stavano affrontando la prova d'esame". L'ultima risposta è arrivata ad aprile, ma da allora niente è stato più deciso nei confronti del prof. Il preside della Facoltà di Scienze Naturali de La Sapienza, il professore Riccardo Faccini, ha sottolineato a Domani che nel caso in esame si è proceduto con una censura poiché nel video inviato "si vedevano atti poco chiari e il provvedimento è stato preso perché nel video si vede solamente lui che si sistema i pantaloni".