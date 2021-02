Protagonisti della vicenda sono un medico e professore universitario de La Sapienza di Roma e una studentessa di 25 anni, sua tirocinante. L'episodio è avvenuto all'interno dello studio del docente in uno dei dipartimenti del Policlinico Umberto I lo scorso novembre. Prima i due hanno parlato, poi l'uomo ha rivolto alcuni apprezzamenti, non volgari, stando al racconto della vittima, all'indirizzo della ragazza. Quest'ultima è riuscita a riportare il discorso su questioni mediche e per un bel po', quindi, hanno discusso di lavoro. L'episodio al centro delle indagini sarebbe avvenuto al momento dei saluti: il professore ha prima stretto in un abbraccio la tirocinante e poi ha tentato di baciarla. Lei lo ha spinto via e ha gridato, stando a quanto riporta il Messaggero: "Ma come si permette?". Poi è scappata sbattendo la porta, mentre il docente avrebbe cercato di scusarsi, visibilmente imbarazzato. Questo il racconto della vittima, che ovviamente dovrà essere verificato dagli investigatori.

La 25enne ha denunciato il prof, indagato per violenza sessuale

La 25enne sarebbe rientrata a casa, avrebbe pianto e si sarebbe confidata con la mamma e con alcune amiche. Alla fine ha deciso di presentare denuncia e la procura di Roma ha aperto un'indagine per l'ipotesi di violenza sessuale. Il professore è stato iscritto nel registro degli indagati e i pm hanno ascoltato entrambe le versioni per valutare le prossime mosse. Le indagini non sono ancora terminate e gli inquirenti dovranno decidere se richiedere o meno il rinvio a giudizio del docente. La parola, allora, spetterà al gup e poi si terrà eventualmente un processo.