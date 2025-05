video suggerito

Prof violenta una studentessa in gita davanti a tre docenti, che non intervengono per fermarlo Quattro insegnanti di una scuola superiore di Civitavecchia sono indagati a vario titolo per violenza sessuale su minore e induzione indebita a dare o promettere utilità. Un prof ha toccato una studentessa nelle parti intime, gli altri tre non l'avrebbero fermato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Si sarebbe improvvisato istruttore di arti marziali, palpeggiando le zone intime di una studentessa durante una gita scolastica. Una violenza sessuale quella compiuta da un professore di una scuola superiore, che sarebbe avvenuta davanti a tre docenti, i quali non sarebbero intervenuti per fermare il collega. Il primo insegnante è finito agli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre è scattata la misura dell'obbligo di dimora. A stabilirlo è stato il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della Procura della Repubblica. I carabinieri hanno dato esecuzione ai provvedimenti, le accuse alle quali dovranno rispondere a vario titolo sono di violenza sessuale su minore e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Studentessa denuncia le violenze

Come ricostruito in sede d'indagine i fatti risalgono allo scorso gennaio e sono emersi dalla denuncia di una studentessa, che frequenta una scuola superiore di Civitavecchia. La giovane ha raccontato ai carabinieri che un professore l'avrebbe molestata e avrebbe avuto approcci sessuali con lei. I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del docente, principale sospettato nell’ambito del procedimento penale, e al momento di trova agli arresti domiciliari. Le indagini si sono svolte nell'arco temporale compreso tra gennaio e aprile 2025.

Altre sei studentesse denunciano comportamenti molesti

L'adolescente vittima di violenza ha dato agli investigatori delle dichiarazioni precise e dettagliate, non una voce isolata ma alla quale si sono unite le testimonianze di altre sei studentesse. Anche loro hanno raccontato di comportamenti molesti da parte dello stesso professore. La Procura della Repubblica ha formulato la seguente accusa: l’insegnante è indiziato di essersi improvvisato istruttore di arti marziali palpeggiando le zone intime di una studentessa. Non un caso isolato, ma il professore avrebbe inoltre molestato verbalmente altre ragazze a scuola. I tre insegnanti sono gravemente indiziati di non essere intervenuti mentre il loro collega compiva atti sessualmente espliciti. Ora tutti e quattro gli indagati dovranno rispondere davanti al giudice delle accuse a proprio carico.