“Prof fuma le canne con gli studenti e una 16enne si è sentita male”: rischia il processo Accusata di aver fumato cannabis insieme agli studenti Alessia Nisticò dovrà risponderne davanti al giudice e rischia di finire a processo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Rischia di finire a processo Alessia Nisticò, una professoressa di quarantotto anni originaria di Aprilia, accusata di aver fumato cannabis con gli studenti. A gennaio l'insegnante di Laboratorio tecnico professionale di acconciatura dovrà risponderne davanti al giudice per l'udienza preliminare. A riportare la notizia è La Repubblica. La vicenda è venuta alla luce a seguito della segnalazione di una ventunenne della provincia di Latina, tutor di ‘Latina Formazione e Lavoro': "La prof. fuma le canne a scuola con gli studenti". La giovane si è rivolta agli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato: "La docente dopo pranzo ha tirato fuori una canna e l'ha fumata, per poi passarla agli studenti" ha raccontato. Alle sue parole hanno fatto seguito quelle di altri ragazzi, che hanno confermato la sua versione.

"Una minorenne si è sentita male"

I fatti risalgono a due anni fa, era il mese di luglio 2020, quando una sedicenne ha raccontato alla tutor di essere andata a casa della professoressa insieme ai suoi compagni di classe per prepararsi all'esame di maturità. Ha spiegato che l'insegnante ha tirato fuori una canna e ha iniziato a fumarla, per poi passarla a loro e la minorenne si è sentita male dopo aver fatto un tiro. Da ‘Latina Formazione e Lavoro' è arrivata la segnalazione in Procura e la studentessa sedicenne è stata ascoltata.

"La prof ha offerto cocaina agli studenti"

Oggi l'adolescente ha diciannove anni e ascoltata dal pubblico ministero ha ricordato quanto accaduto allora a casa della docente. Un'altra studentessa ascoltata ha spiegato che "La professoressa ci ha raccontato che faceva uso di sostanze stupefacenti e di aver fatto anche uso di cocaina". Una docente ha raccontato che un suo ex studente le aveva confidato che la collega: "Durante una festa di fine anno a Terracina avrebbe offerto cocaina".