video suggerito

Prof di educazione fisica abusa di una ragazzina di 12 anni: rinviato a giudizio Un docente è stato rinviato a giudizio per fatti avvenuti nel 2023 in una scuola media alla periferia nord di Roma. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un professore di educazione fisica è accusato di aver abusato di una sua alunna di 12 anni. I fatti contestati, per il quale il docente 56enne è stato rinviato a giudizio, sarebbero avvenuto in una scuola media alla periferia nord di Roma. Stando a quanto si apprende, le presunte violenze sulla studentessa sarebbero state commesse nel 2023.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dal Corriere della Sera, durante le lezioni l'allenatore invitava la ragazza a seguirlo in palestra per esercitarsi nello stretching. Le avrebbe fatto fare la scala svedese e quell'esercizio sarebbe diventato un abuso, con il docente dietro di lei che si sfregava in un atto di autoerotismo. Tutto avveniva alle spalle della ragazza, ma lei una volta si è voltata di scatto e ha visto la scena. Sotto shock, ha raccontato tutto ai genitori. Ha cercato anche di parlarne con il professore, ma lui cambiava continuamente discorso.

La famiglia della ragazza, assistita dall'avvocato Antonio Stellato, ha deciso quindi di presentare una denuncia e nel corso degli approfondimenti è stato scoperto un abuso praticamente identico per cui l'uomo in passato era stato accusato. In questo caso la presunta violenza era avvenuta presso un impianto di atletica leggera: anche in quell'occasione aveva convinto la sua allieva a fare stretching e poi si era posizionato dietro di lei e aveva cominciato a strusciarsi.

Per questo motivo l'insegnante è stato sanzionato con un divieto di avvicinamento alle vittime e un obbligo di firma all'autorità giudiziaria. Secondo i pm non ci sono altri fini o intenti calunniatori da parte della famiglia della giovane, la cui denuncia è ritenuta assolutamente credibile. E così ieri il gip ha rinviato a giudizio l'uomo, che adesso dovrà sostenere un processo con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata.