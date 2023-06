Principio d’incendio al ristorante giapponese dei vip Zuma: locale chiuso Il comunicato del ristorante dei vip: “Siamo dispiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di aereazione siamo costretti a chiudere stasera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti”.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Zuma

Principio d'incendio al ristorante giapponese Zuma di Roma, uno dei locali più esclusivi nel centro storico della Capitale, frequentato tutte le sere da vip e calciatori. Stando a quanto si apprende, una fiammata anomala è divampata in cucina e ha fatto scattare l'allarme. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma il locale è stato prontamente chiuso. Attraverso il profilo Instagram del ristorante è stato comunicato:

"Siamo dispiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di aereazione siamo costretti a chiudere stasera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni verranno contattate personalmente dal nostro team. Ci scusiamo per l'imprevisto".

Zuma è uno dei ristoranti più esclusivi di Roma, come detto. La catena vanta 32 locali dislocati in 11 paesi di tutto il mondo, tra cui Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, Las Vegas, Dubai, Miami, Bangkok, Capri (fra pochi giorni) e, per l'appunto, Roma. Nella Capitale si trova all'interno del palazzo Fendi in via della Fontanella Borghese, accanto a via del Corso e a pochi passi dal Mausoleo di Augusto e dell'Ara Pacis. Insomma, nel cuore della città.

Sul sito ufficiale di Zuma, questa è la descrizione di ciò che offre la catena ai clienti:

Cucina giapponese moderna, autentica ma non tradizionale. Assaporate l'intera selezione dei premiati piatti tipici di Zuma, di classe mondiale, dalle tre cucine di Zuma: il banco sushi, la griglia robata e la cucina principale, accompagnati da un'ampia gamma di bevande studiate per completare la vostra esperienza.

Come detto, in seguito al principio d'incendio scoppiato nel ristorante romano nessuno è rimasto ferito.