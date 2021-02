in foto: La folla al centro di Roma domenica 20 dicembre

Ingressi contingentati a via del Corso, chiusure a tempo nella zona del Tridente, corridoi anti-assembramento a Piazza del Popolo e pattuglie a cavallo nei parchi. Sono alcune delle misure contro la diffusione del Covid stabilite ieri, che la Prefettura con Matteo Piantedosi metterà in campo nel centro storico di Roma nel weekend di sabato 6 e domenica 7 febbraio, in vista del primo fine settimana in cui la Capitale come il resto del Lazio è in zona gialla. Le vie dello shopping rischiano di essere prese d'assalto da romani e non, specialmente sabato, ossia in quella che si preannuncia essere una giornata all'insegna del sole, con temperature al di sopra della media stagionale, che ci faranno godere un primo assaggio di Primavera, soprattutto in città e nelle ore centrali della giornata. Per le strade è prevista la presenza di circa mille uomini e donne delle forze dell'ordine e della protezione civile, che saranno iimpegnati nei controlli.

Il piano della Prefettura per il weekend nel centro di Roma

Sorvegliate speciali a Roma nel primo fine settimana in zona gialla, le strade e le piazze principali del centro storico e la zona del Tridente. I controlli saranno disposti da Piazza del Popolo a Piazza Venezia, passando per via del Corso, via Condotti, fino ad arrivare all'area del Parco Archeologico del Colosseo e dei Fori Imperiali. In città si attende l'arrivo di un gran numero di persone anche da fuori Roma, tornato possibili gli spostamenti tra Comuni entro la propria regione. Gli accessi in via del Corso saranno monitorati, mentre da piazza del Popolo si potrà raggiungere piazzale Flaminio e viceversa, ma non ci si potrà fermare. Nella zona del Tridente sono invece previste temporanee chiusure all'occorenza, qualora il numero delle persone presenti dovesse superare il consentito. Le misure non riguarderanno invece, com'è accaduto lo scorso dicembre, la zona di Prati. Le stazioni centrali di Spagna e Flaminio della metropolitana gestita da Atac restano aperte, verranno chiuse soltanto qualora l'afflusso dei viaggiatori dovesse richiederlo.