Non c'è ancora la data ufficiale di inaugurazione, ma presso il centro commerciale Roma Est aprirà presto il secondo store romano di Primark, il famoso marchio di abbigliamento low cost. La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook ufficiale del centro commerciale romano: "Tic toc! Manca sempre meno! Uno dei negozi più attesi di sempre sta per arrivare a Romaest per uno shopping da perdere la testa!". Per il momento non sono stati diffusi altri dettagli in merito alla nuova apertura.

Folla e assembramenti davanti al Primark del Centro commerciale Maximo

L'8 dicembre scorso è stato inaugurato il primo negozio romano del marchio presso il nuovo centro commerciale Maximo (era la data di inaugurazione di tutto il nuovo shopping center della Capitale). Davanti all'entrata dello store, il primo a Roma e nel Lazio, si è creata fin dall'apertura una lunghissima fila per entrare e le code sono continuate anche nei giorni successivi. Le fotografie delle lunghissime file per entrare da Primark, nonostante l'emergenza coronavirus in atto e tutt'altro che terminata, hanno fatto il giro d'Italia provocando polemiche e attacchi sulla decisione di consentire l'inaugurazione del centro commerciale e per di più in un giorno festivo come l'8 dicembre, che tra l'altro era anche il giorno del Black Friday, il ‘giorno nero' degli sconti.

"Era inevitabile che si creassero delle file da Primark, ma come sarà dimostrabile dalle immagini che circoleranno, tutte le persone stanno garantendo e hanno garantito il distanziamento”, si era difeso ai microfoni di Fanpage.it il direttore del centro Maximo, Alessandro Allegri.